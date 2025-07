Cancelan "The Late Show" de Stephen Colbert; ¿cómo ver sus últimos programas en México?

El famoso programa nocturno The Late Show, después de ser líder de rating durante mucho tiempo, será cancelado el próximo año por la cadena de televisión CBS.

El programa finalizará en mayo de 2026. Esta noticia ha tomado por sorpresa a muchos fanáticos del programa y del mundo del entretenimiento.

Biden participó en una entrevista con Stephen Colbert en el popular programa de la cadena televisiva CBS "The Late Show" (Foto: AP)

¿Por qué se cancela "The Late Show"?

De acuerdo con un artículo del The New York Times, se menciona que la cadena de televisión estadounidense "CBS" ha decidido que el programa terminará, no por la falta de rendimiento u otros asuntos del mismo, sino porque hay un problema para continuar financiando The Late Show.

También se sugiere que podría estar relacionado con las críticas de Stephen Colbert a Donald Trump y un acuerdo entre Paramount (empresa matriz de CBS) que necesita la aprobación del gobierno para afiliarse a Skydance.

Sin embargo, la cadena de televisión insiste en que estos motivos no están relacionados con dichas especulaciones, e insisten en que es por motivos económicos.

Stephen Colbert anunció esta noticia en su programa, compartiendo profundamente su sentimiento de tristeza y nostalgia al anunciar que los próximos 10 meses serán los últimos de sus shows, y que se siente profundamente agradecido de compartir escenario con todo el equipo de The Late Show.

Mencionó “Y he tenido el placer y la responsabilidad de compartir lo que hacemos [..] durante los últimos 10 años”, finalmente animando el asunto dijo “Y es un trabajo que estoy esperando hacer [...] durante otros 10 meses” .... “Va a ser divertido ¿Están listos?”

¿Cómo ver sus últimos programas en México?

The Late Show en Estados Unidos se transmite por la televisión abierta CBS. Sin embargo, para México existen diferentes plataformas de streaming que pueden estar disponibles como Prime Video.

Por el contrario, Paramount Plus es la empresa matriz de CBS, por lo que si tienes esta plataforma podrás disfrutarla.

¿Quién es Stephen Colbert?

Stephen Colbert es un comediante, escritor, productor y presentador de televisión estadounidense, reconocido por su inteligencia y estilo satírico a la hora de presentar sus programas.

A principios de la década de 2000 saltó a la fama como corresponsal y luego como la "voz" de la cordura irracional en "The Daily Show with Jon Stewart", ganando un gran número de seguidores como presentador de noticias de derecha.

Debido al gran éxito que tuvo en el programa, creó su propio spin-off, "The Colbert Report", que se emitió de 2005 a 2014. Así, su personaje de comentarista político ultraconservador fue perfeccionado por él mismo, lo que atrajo a más gente.

En sus comentarios utiliza la sátira para criticar a los medios y la política. Esto le hizo ganar múltiples premios Emmy y un lugar destacado en la comedia de actualidad.

Tras el cierre de "The Colbert Report", Colbert asumió uno de los papeles más codiciados de la televisión nocturna al convertirse en el presentador de "The Late Show with Stephen Colbert" en 2015, sucediendo al legendario David Letterman.

