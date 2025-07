Verástegui lanza dardo a Adán Augusto tras reaparecer en Consejo de Morena; “¿a qué le corre?”, dice

Este domingo 20 de julio, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, arribó al hotel Barceló, en la Ciudad de México, donde se llevó a cabo la VIII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del partido. Su presencia marcó su regreso al escenario público, en medio de cuestionamientos relacionados con su exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

Adán Augusto López reapareció en la VIII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, en medio de señalamientos por su vínculo con el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL.

Durante su llegada, López Hernández fue recibido entre aplausos y consignas por parte de militantes y dirigentes de Morena, quienes corearon en repetidas ocasiones: “¡No estás solo!, ¡No estás solo!, ¡No estás solo!”.

En un breve encuentro con medios de comunicación, el exgobernador de Tabasco calificó como “politiquería” los intentos por vincularlo con el caso de Bermúdez Requena, quien enfrenta acusaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado.

🗣️ "Yo lo que tenía que decir ya lo informé", llega Adán Augusto al Consejo Nacional de Morena; acusa de "politiquería" en su contra https://t.co/3FObSXDOEd#VIDEO: @gamboa_arzola | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/7eIUWMCIlZ — El Universal (@El_Universal_Mx) July 20, 2025

Verástegui arremete contra Adán Augusto tras reaparecer en Consejo de Morena

La reaparición del legislador generó una amplia respuesta en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron su presencia en el evento y recordaron las investigaciones abiertas en contra de su excolaborador. Uno de los mensajes más compartidos fue el del actor y productor Eduardo Verástegui, quien publicó un video del momento en que López Hernández ingresó al hotel entre empujones y cuestionamientos de la prensa.

En su publicación, Verástegui escribió: “Hay algunos políticos que se sienten bravos cuando se sienten intocables. Hasta que ya no tienen manera de esconder sus porquerías. La verdad se defiende sola. ¿A qué le corre?”.

Bien bravos cuando se sienten intocables. Hasta que ya no tienen manera de esconder sus porquerías. La verdad se defiende sola. ¿A qué le corre?



Así llegó el corrupto de Adán al Hotel Barceló, donde se reunirá el Consejo de delincuentes de MUGRENA.



No hay verdad que sucumba… pic.twitter.com/dQStDbctBZ — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) July 20, 2025

Asimismo, acompañó el mensaje con: “No hay verdad que sucumba ante el poder y no hay poder que logre callar la verdad para siempre”.

Sin embargo no fue lo único, ya que horas después, compartió un segundo mensaje, en el que comparó el respaldo que recibió López Hernández por parte de Morena con la defensa que, en su momento, recibió Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

“¿Se acuerdan cuando la ‘opoficción’ defendía a García Luna y ahora se ofenden por el tema de Adán Augusto? Son los mismos que decían que Calderón no sabía. Son los mismos de siempre”, expresó.

Eduardo Verástegui lanza críticas a Adán Augusto durante su reaparición en el Consejo de Morena. Foto: Captura de pantalla

También criticó abiertamente las muestras de apoyo expresadas durante el evento del partido:

"Ahora sale Morena a gritarle a Adán: ‘No estás solo’. Claro que no está solo. Tiene a cientos de delincuentes atrás, a un lado y delante de él. Acuérdense de todos esos que salieron a defenderlo. Que luego no digan que no sabían”, finalizó.

