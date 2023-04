Camarero enamora a una cliente con una particular sorpresa

Los camareros muchas veces se destacan en sus trabajos por la simpatía que tienen con sus clientes y es algo muy valorado. Muchas veces la atención es todo, o bien puede evitar enojos si alguien no está conforme con el producto que pide, ya sea comida, infusiones o lo que sea que se sirva.

Pero en Twitter se conoció una historia que fue más allá aun y emocionó a muchos internautas. La situación sucedió en Argentina donde el otoño transcurre con un clima ideal para café y meriendas abundantes. Una joven fue a merendar pero comió muchos menos y el gesto del camarero la sorprendió cuando llegó a su casa.

Las cafeterías son muy concurridas en otoño e invierno. Foto: Montserrat Callejas/EL UNIVERSAL.

“Hoy fui a merendar y como no comí ni la mitad del tostado le dije al mozo que me lo envuelva para llevar”, empieza el relato de la joven en Twitter. Así es que pasaron unos minutos y el camarero volvió con una bolsa y un envoltorio más grande. “¿Vos pediste para llevar, no?” le dijo a la joven. “ Sí, le respondí y aclaré que era solo un tostado”, contó ella dando a entender que el paquete debería ser más pequeño porque el tostado no era tan grande, al menos lo que había pedido para llevar.

“Me guiñó el ojo y cuando llegué a casa...”, escribió la usuaria de Twitter junto a la imagen que la sorprendió y que le da sentido a la historia. El camarero no sólo envolvió el tostado sino que le sumó una medialuna y varias masitas, algo que ella no había pedido pero que él le obsequió. El tuit cosechó casi dos millones de visualizaciones y desató una oleada de comentarios positivos y negativos.

hoy fui a merendar y como no comí ni la mitad del tostado le dije al mozo q me lo envuelva para llevar. Volvió con una bolsa y un envoltorio más grande y me dice "vos pediste para llevar, no?" sí, le respondí, pero q era solo un tostado arabe, me guiñó el ojo. Llego a casa y: pic.twitter.com/ULcldTuSX6 — iri 🇸🇪 (@CHINI12_) April 22, 2023

“Como conquistar a una chica, capítulo uno”, escribió un internauta y otro agregó: “Estoy de novia”. Entre las frases no tan divertidas, alguien comentó que “se le habrá caído al piso” y que por ese motivos se las regalaba. Después, otro escribió que el mozo regaló algo que no le pertenece, “así cualquiera”. La protagonista de la historia en Twitter respondió a las malas vibras. “No puedo creer que este tweet tenga comentarios NEGATIVOS, están re peleados con la vida ustedes, así no les van a regalar ni migajas de pan”, cerró

.