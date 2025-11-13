Brincos Dieras revela invitación de Morena para ser alcalde en NL y esto contestó

El pasado miércoles 12 de noviembre se estrenó un episodio más de la sección "Un día una voz" del programa "La Saga", bajo la conducción de Adela Micha, en el que la periodista mantuvo una conversación íntima y amena con el comediante regiomontano Roberto Carlos Oliva, mejor conocido entre sus seguidores como Brincos Dieras.

Originario de Monterrey, Nuevo León, Brincos Dieras, es un payaso aclamado por el público mexicano debido a sus presentaciones cómicas en vivo, en las que mezcla rutinas de humor negro para adultos con algunas interacciones un tanto subidas de tono con su audiencia, especialmente con las mujeres, por las que suele ser criticado en redes sociales.

El comediante habló un poco sobre sus sueños de la niñez, donde comentó que había crecido en un entorno humilde y con carencias económicas. "Yo dije: los tiempos son de Dios, despacito, despacito las cosas de van a dar", sentenció. Roberto descubrió su vocación como payaso luego de asistir a la fiesta de un amigo como animador y reveló que de no haber sido comediante, habría apostado por ser sacerdote, dando a conocer su deseo por predicar y acercar a los jóvenes a Dios.

El payaso confesó su deseo por sumergirse dentro del mundo de la política. Foto: Instagram

Una propuesta para alcalde y una vocación llena de adrenalina

En un momento de la conversación, el comediante reveló que había recibido una invitación para convertirse en posible candidato para la alcaldía del municipio de Guadalupe en Nuevo León, por parte de personas afiliadas al partido de Morena y el partido Nueva Alianza. "Dije: no, ahorita no compadre, estoy muy bien ahorita con los shows", respondió.

Asimismo, reveló que el diputado federal Cuauhtémoc Blanco le mostró su apoyo para que se animara a aceptar la oferta. En la plática, el comediante expresó su deseo ferviente por formar parte del mundo de la política posteriormente, así como sus ganas de ayudar a la gente de su municipio, sin embargo, consideró que debe prepararse más para ello.

Por otro lado, durante la conversación, el comediante recordó las ocasiones en las que le tocaba armar presentaciones para grupos del crimen organizado, en las que se encargaba de amenizar las reuniones entre conjunto delictivos, bajo órdenes de un personaje conocido como "El Jefe". Roberto confesó que al inicio contestaba las llamadas con nervios, pero con el tiempo se fue acostumbrando a asistir a este tipo de encuentros por encargo. "Me convertí en un Dios para ellos", explicó.

Brincos Dieras platicó con Adela Micha en La Saga. Foto: Instagram @brincosdierasofficial

Brincos Dieras responde a polémicas por sus shows en vivo

Al ser cuestionado por la periodista sobre sus interacciones "pasadas de lanza" con su público femenino en sus presentaciones en vivo, el comediante explicó que su audiencia entiende la forma en que él da sus shows y ellos disfrutan de las dinámicas y "carrillas" empleadas en el escenario sin ningún inconveniente. "Los empiezo a envolver, yo me divierto con ellos y ellos también conmigo, pero a ellos les gusta", expresó.

Asimismo, Micha le preguntó: "¿No te han calificado de misógino, abusador o maltratador?", a lo que Roberto respondió que nunca le habían llegado ese tipo de comentarios, argumentando que son las mujeres quiénes buscan participar en este tipo de interacciones con el comediante. "Es que yo hasta donde ellas digan... es que así es el cotorreo mío", mencionó.

Roberto mencionó que todos sus shows son espontáneos e improvisados, a pesar de llevar algunas rutinas armadas. "Como la gente me empieza a pedir, yo lo hago... empiezo a calentar y no, quieren desma***", destacó. Finalmente, el comediante confesó que piensa retirarse pronto, pues quiere establecer un negocio de botanas en Estados Unidos, bajo su propia marca comercial de frituras y chamoy llamada "Picas Dieras".

