Black Friday 2025: ¿cuántos días faltan para las mejores ofertas?

El Black Friday es uno de los días más esperados por todas aquellas personas que aprovechan cualquier descuento. Cientos de empresas se reúnen en este día para ofrecer sus artículos.

Este es un fenómeno global donde se saturan las plazas de personas el cual comenzó en Estados Unidos, pero que actualmente ha sido adoptado por diferentes países.

También se agregarán algunas tiendas ubicadas en México y encontraras varios productos con notables descuentos, donde podrás aprovecharlos tanto en tienda física como en línea con algunos envíos internacionales.

¿Cuántos días faltan para las mejores ofertas?

Los compradores del Herald Square Macy's Flag en Manhattan, Nueva York, hacen largas filas en el centro de la tienda para poder ver los productos en oferta. (Foto: Reuters)

El día establecido para el Black Friday 2025 es el día posterior a la celebración del Día de Acción de Gracias, que se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre.

En esta ocasión, el Black Friday será el viernes 28 de noviembre, a tan solo tres días de que comience este evento que ocurre cada año.

Por ello, en este día, diversas empresas ofrecen descuentos en productos de tecnología, electrodomésticos, ropa, accesorios, perfumería, entre muchos otros.

Tradicionalmente las rebajas comienzan a medianoche, sin embargo, muchas tiendas físicas y en línea adelantan sus ofertas en el Día de Acción de Gracias por la tarde o un día antes.

