Beca Rita Cetina 2026: ¿quién recibe el pago este lunes 13 de abril?; consulta a los beneficiarios aquí

La Beca Rita Cetina mantiene la entrega de pagos correspondientes al bimestre marzo-abril como parte de la estrategia del Gobierno de México para reducir la deserción escolar en nivel básico.

El apoyo, gestionado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), se deposita de manera directa en las Tarjetas del Bienestar.

Beca Rita Centina 2026. Foto: Programas del Bienestar

¿Quién recibe el pago de la Beca Rita Cetina el 13 de abril?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, el lunes 13 de abril corresponde la dispersión de recursos a estudiantes y familias beneficiarias cuyo primer apellido inicia con las letras N, Ñ, O y P.

Los depósitos se realizan de forma escalonada para garantizar una entrega ordenada del apoyo económico, evitando saturaciones en sucursales bancarias.

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¿De cuánto es el monto de la Beca Rita Cetina?

El programa otorga un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos a familias con al menos un estudiante inscrito en primaria o secundaria pública.

Además, se entregan 700 pesos adicionales por cada menor extra registrado en el mismo nivel educativo. Este incentivo busca cubrir gastos básicos como útiles, uniformes y transporte, al tiempo que promueve la permanencia escolar.

¿De cuánto es el monto de la Beca Rita Cetina? Esto se sabe. Foto: Instagram

¿Cómo se realiza el pago del apoyo?

Los recursos se depositan directamente en las Tarjetas del Bienestar, lo que permite a los beneficiarios retirar el dinero sin comisiones en el Banco del Bienestar o utilizarlo en establecimientos que acepten este medio de pago.

Este mecanismo facilita el acceso al apoyo y reduce intermediarios en la entrega.

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Calendario completo de pagos de abril

La dispersión del bimestre marzo-abril inició el pasado 1 de abril y concluirá el 16 de abril, siguiendo un orden alfabético:

Martes 14 de abril: letra R

letra Miércoles 15 de abril: letra S

letra Jueves 16 de abril: letras T, U, V, W, X, Y, Z

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios consultar su fecha correspondiente para evitar contratiempos.

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