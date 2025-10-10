Beca Rita Cetina 2025: ¿qué letras reciben depósito hoy, 10 de octubre?

La Beca Rita Cetina es el apoyo económico bimestral dirigido a los estudiantes de escuelas secundarias públicas en todo el país. Es uno de los programas sociales que el Gobierno de México ha implementado y continúa impulsando.

La dispersión de este pago comenzó el día 6 de este mes y terminará el viernes 17 de octubre. Este depósito corresponde al primer pago del ciclo escolar 2025-2026.

¿Qué letras reciben depósito hoy, 10 de octubre?

El Banco del Bienestar junto con Programas del bienestar compartieron el calendario oficial que indica las fechas de los depósitos, de acuerdo con la información compartida, hoy 10 de octubre es turno de los apellidos: “H”, “I”, “J”, “K”, “L”.

Lee también ¿Qué pasará con mi INE ante la entrada en vigor de la CURP Biométrica? Esto se sabe

Recuerda que los retiros se podrán hacer en cualquier Banco del Bienestar, presentando el plástico o en los cajeros automáticos, de forma muy sencilla y sin intermediarios.

Este es el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Foto: X @apoyosbienestar

¿Qué monto recibirán esas letras hoy?

De acuerdo con la información oficial, la Beca Rita Cetina ofrece un apoyo económico de mil 900 pesos, los cuales se depositan de forma bimestral. Este pago corresponde a los meses de septiembre - octubre, sin embargo, aquellos hogares con dos o más hijos inscritos en programa, podrán recibir 700 pesos extras por alumno.

Por el momento los beneficiados sólo son alumnos de secundaria, pero se planea que para 2026 también estudiantes de primaria puedan recibir la ayuda económica.

Lee también ¿Cómo activar el filtro de llamadas spam en Android?

Conoce si habrá pago doble a los beneficiarios de la Beca Universal Rita Cetina en octubre de 2025. Foto: Realizada con IA (ChatGPT)

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa