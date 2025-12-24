Así puedes envolver tus regalos de Navidad 2025 de forma elegante y sin complicarte

Acercándose la Navidad todos empiezan a buscar formas diferentes de envolver los regalos para sus seres queridos, ya que la presentación de los obsequios busca sumar “emoción, sorpresa y calidez” al intercambio navideño.

Aquí hay una guía con propuestas para envolver regalos de Navidad este 24 de diciembre de manera sencilla y elegante, utilizando materiales accesibles y una estética inspirada en la Navidad de estilo escandinavo, centrada en la calidez, la naturaleza y la simplicidad.

No se requieren técnicas complejas ni insumos costosos, sino buenas combinaciones de color, texturas y pequeños detalles naturales, con énfasis en un aspecto prolijo y cuidado.

Elección del papel: tonos neutros y colores navideños

Se recomienda usar papel kraft, blanco, beige o dorado como base, por su facilidad para combinar con distintos estilos de decoración.

Para un toque más festivo, sugiere incorporar rojo profundo, verde pino o estampas discretas, como estrellas o líneas finas, señalando que cuanto más simple el diseño, más elegante luce el resultado.

Cintas de tela y detalles naturales

El uso de cintas de raso, lino o terciopelo (velvet) en tonos clásicos de Navidad: rojo, verde, dorado o borgoña, también es de gran utilidad.

Un lazo sencillo puede bastar, aunque también combinar una cinta lisa con otra más fina y metalizada para reforzar el efecto festivo sin recargar el paquete.

Como complemento, hay elementos botánicos y navideños que se colocan bajo la cinta:

Ramitas de pino o ciprés.

Bayas rojas.

Eucalipto fresco o seco.

Rodajas de naranja deshidratada.

Pequeños bastones de caramelo.

Estos detalles buscan aportar aroma y textura.

Etiquetas y prolijidad en el doblado

Las etiquetas de cartón craft, blanco o dorado permiten personalizar cada regalo con el nombre o frases breves como “Feliz Navidad”. También etiquetas con forma de árbol, estrella o bola navideña.

La prolijidad en el doblado del papel es clave: ajustar la cantidad de papel al tamaño del regalo, marcar bien los pliegues y emplear cinta transparente o washi tape discreto para lograr un acabado ordenado.

Soluciones rápidas y toques personales

Para quienes desean evitar técnicas de envoltorio tradicionales:

Bolsas rígidas en tonos festivos.

Cajas lisas con tapa.

Bolsas de tela (muselina, arpillera).

Con papel de seda en el interior y una cinta decorativa, estas alternativas permiten presentar el regalo de forma rápida y cuidada.

Puede sumar detalles personales como mini adornos colgantes, stickers temáticos, fotos tipo Polaroid o mensajes escritos a mano, procurando que complementen el diseño sin saturarlo.

