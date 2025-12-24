Más Información

Así puedes envolver tus regalos de Navidad 2025 de forma elegante y sin complicarte

Así puedes envolver tus regalos de Navidad 2025 de forma elegante y sin complicarte

5 datos navideños para compartir en la cena de Nochebuena HOY, 24 de diciembre

5 datos navideños para compartir en la cena de Nochebuena HOY, 24 de diciembre

¿Eres un Grinch? La ciencia explica cómo evitar celebrar Navidad puede afectar tu bienestar

¿Eres un Grinch? La ciencia explica cómo evitar celebrar Navidad puede afectar tu bienestar

¿Qué países no celebran la Navidad? Conoce la razón

¿Qué países no celebran la Navidad? Conoce la razón

Él es Daniel Curtis, actor de "El manual de Ned", que busca ayudar a Tylor Chase con su rehabilitación

Él es Daniel Curtis, actor de "El manual de Ned", que busca ayudar a Tylor Chase con su rehabilitación

Acercándose la Navidad todos empiezan a buscar formas diferentes de envolver los regalos para sus seres queridos, ya que la presentación de los obsequios busca sumar “emoción, sorpresa y calidez” al intercambio navideño.

Aquí hay una guía con propuestas para envolver regalos de Navidad este 24 de diciembre de manera sencilla y elegante, utilizando materiales accesibles y una estética inspirada en la Navidad de estilo escandinavo, centrada en la calidez, la naturaleza y la simplicidad.

Foto: Especial
Foto: Especial

Lee también:

No se requieren técnicas complejas ni insumos costosos, sino buenas combinaciones de color, texturas y pequeños detalles naturales, con énfasis en un aspecto prolijo y cuidado.

Elección del papel: tonos neutros y colores navideños

Se recomienda usar papel kraft, blanco, beige o dorado como base, por su facilidad para combinar con distintos estilos de decoración.

Para un toque más festivo, sugiere incorporar rojo profundo, verde pino o estampas discretas, como estrellas o líneas finas, señalando que cuanto más simple el diseño, más elegante luce el resultado.

Cintas de tela y detalles naturales

El uso de cintas de raso, lino o terciopelo (velvet) en tonos clásicos de Navidad: rojo, verde, dorado o borgoña, también es de gran utilidad.

Un lazo sencillo puede bastar, aunque también combinar una cinta lisa con otra más fina y metalizada para reforzar el efecto festivo sin recargar el paquete.

Te decimos que regalar para que no pases el oso en el intercambio de Navidad Foto: Pexels
Te decimos que regalar para que no pases el oso en el intercambio de Navidad Foto: Pexels

Como complemento, hay elementos botánicos y navideños que se colocan bajo la cinta:

  • Ramitas de pino o ciprés.
  • Bayas rojas.
  • Eucalipto fresco o seco.
  • Rodajas de naranja deshidratada.
  • Pequeños bastones de caramelo.

Estos detalles buscan aportar aroma y textura.

Etiquetas y prolijidad en el doblado

Las etiquetas de cartón craft, blanco o dorado permiten personalizar cada regalo con el nombre o frases breves como “Feliz Navidad”. También etiquetas con forma de árbol, estrella o bola navideña.

Foto: Pexels
Foto: Pexels

Lee también:

La prolijidad en el doblado del papel es clave: ajustar la cantidad de papel al tamaño del regalo, marcar bien los pliegues y emplear cinta transparente o washi tape discreto para lograr un acabado ordenado.

Soluciones rápidas y toques personales

Para quienes desean evitar técnicas de envoltorio tradicionales:

  • Bolsas rígidas en tonos festivos.
  • Cajas lisas con tapa.
  • Bolsas de tela (muselina, arpillera).
  • Con papel de seda en el interior y una cinta decorativa, estas alternativas permiten presentar el regalo de forma rápida y cuidada.

Puede sumar detalles personales como mini adornos colgantes, stickers temáticos, fotos tipo Polaroid o mensajes escritos a mano, procurando que complementen el diseño sin saturarlo.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]