Asesinan a Valeria Márquez; la vez que la influencer reveló que estaba peleada “a muerte” con su amiga

El controversial caso de la influencer Valeria Márquez, capturó la atención de miles de internautas, pues el pasado 13 de mayo, la joven fue asesinada a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok.

El crimen fue reportado alrededor de las 18:30 horas, dentro de su salón de belleza ubicado en la Avenida Servidor Público, en la colonia Real del Carmen.

Ante ello, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que se investiga bajo el protocolo de feminicidio el asesinato de una mujer de 23 años en el municipio de Zapopan. Aunque la fiscalía no dio a conocer la identidad de la víctima, se difundió que dicha persona se trataba de Valeria Márquez.

Valeria Marquez, modelo e influencer asesinada a los 23 años. Foto: Redes Sociales

La vez que Valeria Márquez reveló que estaba peleada “a muerte” con su amiga

Al volverse mediático, circulan sobre este caso, algunos nombres de personas allegadas a la influencer, como es el caso de su amiga Vivian de la Torre, quien dentro de la transmisión, le mandó mensajes a Valeria para que permaneciera en el lugar donde fue asesinada.

La víctima estaba esperando a un hombre misterioso que supuestamente quería entregarle un regalo en persona; la había buscado horas antes, cuando Valeria no se encontraba en su negocio, así que la influencer estaba a la espera de que regresara.

Vivian de la Torre, amiga de Valeria Márquez. Foto: Instagram

“Ya me voy, mañana no creo que les grabe live, será otro día… que me espere dice Vivian, porque quiere ver mi cara”, dijo Valeria minutos antes de ser baleada.

Los internautas señalaron a Vivian como posible cómplice y en redes sociales ganó notoriedad un pequeño video donde aparecen bailando juntas junto a la leyenda: “que bellas somos, ni parece que hace unos meses estábamos peleadas a muerte”.

Cabe destacar que el clip ya no se encuentra disponible en la plataforma y de acuerdo con los internautas, este video pone en duda la amistad que existía entre ambas y su supuesta reconciliación.

