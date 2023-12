AMLO tiene que ir a la cárcel por uso indebido de atribuciones, ineptitud e indolencia: Beatriz Pagés Rebollar

-Segunda y última parte-

“Para ser periodista, primero debe existir una auténtica vocación, la cual, tiene que ser perfeccionada, solidificada y consolidada a través de un aprendizaje y preparación, pero siempre, debe actuar con absoluta honestidad y una religiosa veracidad”, señaló Beatriz Pagés Rebollar, destacada periodista y actual directora de la revista Siempre!, en la segunda y última parte de la entrevista que concedió a EL UNIVERSAL, dentro del marco de la saga de entrevistas de semblanza Las Guerreras del Periodismo, enfocada a rendir un merecido reconocimiento a todas las mujeres periodistas de nuestro país, que con su esfuerzo, talento y dedicación, enriquecen esta noble profesión y enaltecen el periodismo nacional.

La también ex diputada federal y activista social de diversas organizaciones no gubernamentales, afirma que López Obrador es el presidente más perverso y traidor que haya tenido México a lo largo de toda su historia, subrayando que al concluir su mandato, debe y tiene que ir a la cárcel por un uso indebido de atribuciones, ineptitud e indolencia, pues en tan solo cinco años de gobierno, convirtió a México en un país de víctimas y que el verdadero proyecto de la 4T, ha sido desaparecer la Constitución para crear una de carácter centralista, autoritaria, con la finalidad de perpetuarse en el poder en caso de que Morena llegue a ganar las elecciones del 2024 y que la destrucción del país comenzó en el primer minuto en que López Obrador llegó al poder.

Dueña de un enorme bagaje cultural, desde la dirección de la revista que fundara su señor padre, el ilustre periodista don José Pages Llergo, le ha tocado ver el transcurrir de la historia de este gran país señalando que, para ella, el mejor presidente de la República que haya tenido México hasta ahorita -aunque no lo conoció personalmente porque era muy pequeña de edad-, ha sido don Adolfo López Mateos, un hombre sumamente querido, admirado, respetado por todos, y no, como el "patán" que hoy vive en Palacio nacional, afirmó.

-¿Qué significa para usted ingresar a una nueva etapa de periodismo digital en AtypicalTV?

-Es una estupenda experiencia en donde la total libertad de expresión es su objetivo principal, además, las redes sociales marcan el rumbo

-¿Cómo le hace para atender infinidad de asuntos de manera simultánea?

-De la misma manera, estoy entregada a las actividades de organizaciones ciudadanas de cara al 2024.

-¿Un periodista nace o se hace?

-Yo creo que las dos cosas, además, es como en todo. Primero, debe existir una auténtica vocación y esa vocación tiene que ser perfeccionada, solidificada y consolidada a través del aprendizaje y la preparación.

-¿A Beatriz Pagés le duelen las críticas que se hacen en su contra por parte de la “jauría” de la 4T?

-A todos nos duelen las críticas. Aquí, el tema es cómo vamos a responder. Qué posición vamos a adoptar respecto a esas críticas y cuál será nuestra actitud. En el caso que me menciona de la jauría sabemos precisamente cuál es el fondo de esto. No les gusta y les duele que se les llame que son unos autoritarios. No les gusta y les duele que les quitemos la careta de demócratas porque no lo son. Que descubramos y denunciemos cuál es el verdadero proyecto político que traen para México…

-¿Cuál es el verdadero proyecto de la 4T?

-El verdadero proyecto de la 4T para México, es desaparecer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y hacer una que esté a la medida de un uso centralista y autoritario…

-Vaya engaño…

-¡Eso es lo que buscan! Asimismo, buscan desaparecer la propiedad privada. Buscan también, crear un Congreso paralelo al Congreso Federal al que llaman como Congreso Popular para que sea el pueblo el que avale o no, lo que aprueben los legisladores en las Cámaras.

-¿Verdaderas hienas con pieles de ovejas?

-Sabemos lo que traen entre manos. Quieren llevar a votación popular a los Jueces, a los Magistrados y los Ministros de la Corte, precisamente, para que sea Morena quien los imponga y tenga la futura presidente de la República para que ella, tenga bajo su control al poder judicial, a eso, recibe un solo nombre de TOTALITARISMO, así con mayúsculas, y eso, solamente ocurre en países en donde no existe la democracia… ¡eso es lo que debemos evitar!

-¿Duele ver a un gran país que es sometido como auténticos “agachados”?

-Duele ver un país en donde los ciudadanos no tienen plena conciencia de lo que está sucediendo y del riesgo que corre en este momento nuestro querido México.

-¿A lo Mero Macho, estamos a punto de perder el país?

-De que podemos perder al México que conocimos, de eso, no hay la menor duda. Al México en donde nacimos y crecimos. Este México con los valores con los que fuimos educados, con esta libertad que tanto amamos y hemos defendido durante mucho tiempo, en un “tris”, estamos a punto de perderla si los mexicanos no tomamos conciencia de que debemos impedir con nuestro voto, el avance de este autoritarismo.

-¿De ese tamaño?

-¡Claro que sí! Eso es lo que duele y preocupa muchísimo por una falta de conciencia…

-¿Cómo se manifiesta esa falta de conciencia?

-¡Qué buena pregunta! Esta falta de conciencia se expresa en el enorme abstencionismo que hay en México…

-¿México es un país de abstencionistas?

-Nada más ve cuántos votaron en el 2018…

-Se dice que López Obrador fue un verdadero “tsunami” electoral….

-¡Eso no es verdad!! López Obrador ganó con un mínimo de votación, es decir, ganó con 30 millones de votos contra los 100 millones que hay registrados en el Padrón Electoral o en la lista nominal.

-A lo mero macho, ¿López Obrador representa a todos los mexicanos?

-Quiérase o no y por mandato constitucional, es presidente de todos los mexicanos, pero no representa a todos los habitantes de esta nación porque tiene a un puñado en sus manos que los compra con dinero…

-¿Les tira migajas de pan y carne al suelo con absoluto desprecio…

--¡Exacto!! Compra a los más pobres con migajas, es decir…

-“Primero los pobres”… ¿Una estúpida frase?

-¡Jamás ha gobernado en beneficio de los pobres! Es el presidente más perverso que haya tenido México. Explota y utiliza la pobreza y la ignorancia de la gente para perpetuarse en el poder.

-¿Por qué atacan tanto a Beatriz Pagés desde Palacio Nacional?

-Me atacan porque he sido una clara opositora de este régimen populista. Mira mi estimado Edmundo, mi pleito no es personal, a mí, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador no me interesa en lo más mínimo. Hago una severa crítica al presidente de la República en turno, al político que aceptó esa honrosa responsabilidad. Mi coraje es hacia al Jefe del Poder Ejecutivo, a ese Presidente que ha demostrado con hechos que no ha sabido ser el anhelado presidente de todos los mexicanos.

-¿Un presidente que se empeña en dividir, separar y confrontar?

-¡Qué vergüenza!!, un presidente que se ha convertido y se ha venido comportando como un verdadero enemigo de este grandioso país.

-Él dice que Dios lo cuida y protege…

-Es tan hipócrita que se burla de la fe del mexicano y saca estampitas religiosas para engañar a los pobres, pero lo que la gente no ve, es que se trata, en realidad, del enemigo número uno de la unidad de la república, entendida como un conjunto y una amalgama de instituciones.

-¿Un gobierno empeñado en destruir?

-Ha “gobernado”, así, entre comillas, para destruir todo lo que se construyó durante décadas y sin aportar absolutamente nada a cambio. Edmundo, dígame qué institución se ha construido a lo largo de estos fatídicos cinco años… ¡Ninguna! ¿Qué ha hecho con la salud de los mexicanos?... ¡la destrozó!, dejando en la calle a más de 50 millones de mexicanos sin salud pública y sin medicamentos.

-Y ni qué decir de los niños…

-Ha dejado a los niños más pobres sin escuelas de tiempo completo. Pequeñitos que requieren, cuando menos, de dos alimentos al día para poder seguir estudiando porque en su casa no tienen nada que comer.

-¿Los campesinos, un simple recuerdo de la revolución?

-Tiene abandonado totalmente al campo. Vaya y pregúntele a los ejidatarios y campesinos qué tipos de apoyos han recibido del actual “gobierno”… ¡ha sido cero!!. Va con ellos para que voten por Morena y les lleva migajas de pan.

-En lo de Acapulco, fue enorme se cinismo no ir a ver a los damnificados…

-Pues sí. No entiendo su comportamiento de ir a refugiarse a la zona naval y desde el helicóptero ver lo sucedido, en lugar de estar con la gente.

-Dice que cuida la investidura presidencial….

-¿Cuál investidura? La utiliza de trapero en su palacio. En el caso específico de Acapulco, cuando dice que defiende y representa a los pobres. Que no se haga tonto, la ayuda de enseres domésticos está disfrazada de una ayuda electoral y no para resolver de fondo los problemas de los damnificados. Ahí está el total abandono en las colonias más pobres de Acapulco sin recibir una sola ayuda.

-¿A lo mero macho, López Obrador, una simple marioneta del crimen organizado que controla todo?

-¡Esa es una pregunta muy fuerte! No obstante, veamos como no tiene una sola palabra de condolencia, y no solamente de llevar justicia a las víctimas del crimen organizado. La violencia y el exterminio que se está sufriendo en todos los municipios más pobres del país es desastroso.

-¿Por qué se le llama “Presidente” si no ejerce como tal?

-Este señor no es presidente, sino que llegó ahí para beneficiarse del poder. Junto con toda la “pandilla” que lo sigue, lo único que quieren, es dinero y poder… ¡para eso están ahí!!, y no les importa ninguna otra cosa, y para conservarse en el poder, necesitan desmantelar todas las instituciones que pueden resultar un contrapeso y un obstáculo para que ellos sigan en poder.

-¿Los mexicanos somos indolentes o intolerantes?

-¡Uff!!, somos un país en donde la sociedad está despertando y lo comenzó hacer, justo en este sexenio…

-¿Un pueblo desencantado?

-Digamos que desencantado pero activo. Quiero decirle que, en México, comenzamos a tener esa cultura de participación ciudadana que no tenía, la cual, han experimentado los chilenos y los argentinos al ser víctimas de una dictadura y eso les enseñó que, si ellos no toman la decisión del futuro y la defensa de su país en sus manos… ¡nadie lo va hacer!! A ello se debe el activismo social que tienen…

-¿Aun estamos en pañales?

-Es que apenas comenzamos hacerlo, prueba de ello, te menciono tres casos: El primero, la manera en que la ciudadanía se organizó en el 2021 para impedir que Morena se llevara toda la Cámara de Diputados y aunque haya sido a través de las redes sociales, porque en ese momento estaba en su máximo potencial y no podíamos salir a las calles.

-Ahora sí que… ¡Benditas redes sociales!!

-Fue a través de las redes sociales que nos movilizamos y logramos que la gente votara masivamente en contra de Morena. Otro ejemplo fundamental muy importante fue como se llenaron las plazas públicas a nivel nacional para defender al INE e impedir la reforma electoral que pretendía este presidente, para desmantelar al Instituto Nacional Electoral y sustituirlo por una instancia para tener bajo su control la organización de las elecciones del 2024.

-¿Y qué me dice del atropello a la soberanía de la Suprema Corte de la Nación?

-Esa fue una embestida criminal a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

-¿La paciencia de los mexicanos tiene límites?

-La sociedad que estaba adormilada, ahora está despertando y está consciente de que tiene que indignarse, de que tiene que ir a tomar las calles, que tiene que manifestarse, pero, sobre todo, tiene que ir a votar para poner un alto a todo este exceso de poder.

-¿Algún día, López Obrador tendrá que responder ante la ley?

-López Obrador debe y tiene que ir a la cárcel por indolencia, ineptitud y uso indebido de atribuciones

-¿Un crimen de estado tantos muertos por la pandemia?

-Con un pésimo manejo de la pandemia, provocaron, según sus cifras oficiales son 800 mil muertos, cuando en realidad son más de un millón de mexicanos que perdieron la vida… ¡una verdadera estupidez!! Hay miles huérfanos y viudas que son víctimas de un nefasto gobierno que nos dio que el COVID-19 se podía curar… ¡con un escapulario!! Edmundo, ¡hágame el favor!!, eso es burlarse de la gente humilde.

-¿Se sentía Superman al oponerse al uso del cubrebocas?

-Él, no lo consideraba útil ni tampoco recomendaba su uso porque, según su ignorancia, era cosa de “los conservadores”, además, creyéndose más inteligente que Luis Pasteur, se atrevía decir que no estaba comprobada su eficiencia. Esta irresponsabilidad de quien se dice presidente no debe quedar impune.

-¿Le perdonaremos la violencia desmedida que ahoga al país?

-¡No!!, claro que no. Es algo que no puede quedar impune de la que hoy, inexplicablemente, hoy goza.

-¿El crimen organizado y los cárteles están detrás de su gobierno?

-Sería muy temerario de mi parte hacer tal afirmación, pero sí, esta ola de crímenes es consecuencia de esa ola de “abrazos y no balazos”, que al final de cuentas termina protegiendo a los delincuentes y dejando en la más absoluta indefensión a las miles y miles de víctimas.

-Con las ocurrencias que comete en cada “mañanera”, ¿decretará 3 días de luto nacional por la muerte de la mamá del Chapo?

-Ya no se sabe las barrabasadas que se le ocurran, es decir, que no nos extrañe, incluso, vaya a Badiraguato para encabezar los funerales de estado a la señora.

-¿Hasta dónde vamos a llegar?

-Estamos viviendo un enorme cinismo y contradicción, cuando de pronto va y se reúne con el presidente de China, en donde, supuestamente, se firmaría un acuerdo en el combate del fentanilo, al mismo tiempo, viaja a Badiraguato gritando a los cuatro vientos “Viva Badiraguato” y sostener reuniones secretas vaya a saber con cuantos malandros.

-Lo ocurrido en el Estado de México, ¡qué vergüenza mundial!!

-Para lavarse las manos, simplemente dice que es un asunto que tenemos que resolver todos, cuando él, es el principal responsable de lo que ocurre en todo el territorio nacional y cuando se supone que debería poner orden, con un uso adecuado de las fuerzas armadas…

-Pero a los militares y marinos los trae de albañiles…

-Por esas razones y otras muchas más que nos llevarían horas y horas enumerar, merece que se le aplique la ley y vaya a la cárcel

-A nivel internacional, se le considera como un enano entre los gigantes….

-Es que él mismo, ha hecho poco o nada para hacer que México tenga el lugar que merece a nivel internacional…

-¿Se le puede calificar como un auténtico Jefe de Estado?

-¡No hombre!! Un verdadero Jefe de Estado que se precie de serlo, que sepa que su responsabilidad principal es el engrandecimiento y progreso de su país, que tenga las oportunidades económicas, comerciales y culturales, debe estar presente en los principales foros internacionales, negociando, sentándose hablar con quien tenga que hablar para lograr inversiones, las mejores experiencias y aprendizajes en materia de ciencia o social.

-¿Un pobre aldeano que no sale de su palacio?

-En efecto, un pobre aldeano que se atrincheró en su feudo, porque, además, evidentemente, no quiere que el mundo se entere de su ignorancia, de sus limitaciones mentales y complejos.

-Insisto, ¿Hasta dónde vamos a parar?

-Todo depende de lo que haga la sociedad mexicana, específicamente, el electorado. Es por ello que le mencionaba, Edmundo, que estamos a seis meses para movilizar y concientizar a la sociedad de que debe ir a votar en contra de un proyecto dictatorial de la llamada 4ª Transformación

-¿Vamos avanzando al logra que una mujer, por fin, llegue a la presidencia de la República?

-Claro que es un logro… ¡por supuesto!! Vamos, es un logro porque las mujeres, en México, hemos luchado durante muchos siglos porque se reconozcan nuestros derechos y nuestra capacidad. No solamente dentro de la política sino en todos los ámbitos sociales.

-Sin que mi pregunta suene un tanto misógino ¿La mujer está hecha para la política?

-La política ha sido un espacio en donde, con mayor dificultad, hemos podido avanzar. Hoy, tenemos curules y hasta el Congreso federal está dividido en dos, es decir, con el mismo porcentaje de mujeres y varones, pero, seguimos sin tener el poder, sin tener influencia y creo que la llegada de una mujer a la presidencia de la República, naturalmente que eso nos abriría espacios, pero, además, sería un hito, porque ni tan siquiera los norteamericanos lo han logrado

-¿A Estados Unidos le conviene una mujer en la presidencia de México?

-¡Por supuesto!!, eso contribuiría a fomentar las relaciones en todos los aspectos y hasta la cultura de equidad e igualdad de género.

-A lo mero macho, ¿Xóchitl Gálvez es la solución que México pide a gritos, o de nueva cuenta, nos saldrá carísimo el experimento?

-Xóchitl debe ser la solución que México pide a gritos y tiene la gran oportunidad de ser una enorme candidata.

-¿No será un globo de Cantoya que se va a desinflar?

No, no lo creo. Cuenta con un muy buen equipo con un origen ciudadano y con una frescura que le ayuda a tener una magnífica narrativa.

-¿Qué es lo que le hace falta para convencer a la nación?

-Que se atreva a ser clara. Que sea contundente, debe dar un jalón en su narrativa y discurso. Que logre emocionar y entusiasmar, ofreciendo propuestas claras y reales, con una alternativa de país.

-¿Convertirse en una simple candidata que hable bonito?

-No, no me refiero a eso, sino que demuestre una contención frente al autoritarismo…

-¿Decirle a la gente que, de llegar, va a meter a la cárcel a López Obrador?

-Ese, sin lugar a dudas, será uno de los ejes centrales y que lo cumpla.

-Con una mujer en la presidencia, ¿México se habrá de convertir en el hermano mayor de América?

-Es que todo depende de lo que haga México, es decir, nuestro país ha perdido muchos espacios y hasta el liderazgo que tenía. Ya no podemos decir como antes, quién es el papá de los demás países… ¡no!! Ahora, cada uno de los países americanos deben ser tratados con igualdad y respetar la dignidad de todos, pero, por supuesto, México tiene todo para convertirse en una enorme potencia. Cuenta con recursos naturales, culturales y, sobre todo, gente maravillosa a la que solamente hay que darle la oportunidad y las condiciones para convertir a México en una gran nación.

-Por su actividad periodística, para Beatriz Pagés, ¿cuál ha sido el mejor presidente que ha tenido México?

-Uy Edmundo, le voy a decir una cosa: Siendo una niña muy pequeñita, me tocó conocer a don Adolfo López Mateos a través de los libros y por conversaciones con personas de esa generación, todos. coinciden en afirmar que fue un gran y extraordinario presidente de la República.

-¿Qué tenía Adolfo López Mateos que la gente lo adoraba?

-Era un gran ser humano. Culto educado, amable, decente. Todo un caballero y no como el patán que hay ahorita en Palacio Nacional.

-¿López Mateos, un político de cepa?

-Un político con profundo conocimiento y cultura, que, además, supo reunir a lo mejor de lo mejor en su gabinete. Sin lugar a dudas, representó un ejemplo a seguir y no con la demagogia de López Obrador, diciendo que imita a Benito Juárez…

-Si viviera Juárez, ¿qué diría porque lo imita López Obrador?

-En lo personal, yo admiro muchísimo a Juárez por haber sido el fundador de la República. Lo admiro por la construcción del Estado Laico, por las Leyes de Reforma y porque fue un hombre que al provenir de un estrato socio económico mucho muy humilde, supo superarse y convertirse en un gran abogado. En un hombre sumamente respetado a nivel continental. Le repito, para mí, el mejor presidente que ha tenido el México contemporáneo ha sido Adolfo López Mateos.

-¿Cuál presidente trató de coartar su libertad de expresión?

-¡Qué buena pregunta! Tanto como coartar mi libertad de expresión no, no la hubo.

-¿Agresiones o presiones muy cabronas?

-Las agresiones más fuertes y perversas que ha recibido la revista Siempre!, sin lugar a dudas, han sido en este sexenio… ¡Nunca antes!

-¿Los anteriores gobiernos eran conservadores y chayoteros?

-Aun cuando se ha dicho que esos gobiernos eran represores y chayoteros, de verdad, la embestida más fuerte en contra de la revista ha sido en este gobierno, que se dice ser demócrata.

-A lo mero macho, ¿era un delito estimular económicamente a los reporteros cuando los sueldos son miserables?, gracias a esos “chayos”, les permitia llevar de comer a su familia…

-No, yo creo que no, pero quitémosle el nombre de “chayoteros”. Era una actitud solidaria hacia los reporteros porque, efectivamente, no recibían salarios, ya no digamos decorosos, sino que pudieran sobrevivir.

-¿Es humillante ayudar a quien se está muriendo de hambre?

-Ahora, tenemos que dar un brinco institucional porque los medios de comunicación, sobre todo las empresas más importantes que pueden hacerlo, deben de dar un pago y derechos laborales muy dignos a un reportero y ser tratado como un profesional, con todas las garantías y derechos laborales para que viva con absoluta dignidad y que pueda, sobre todo, ejercer su profesión con absoluta honestidad, para que no tenga la necesidad de estarse “aliando” a un político ni estar reproduciendo información con una versión sesgada, y como consecuencia, recibe un pago ilícito

-¿Cómo le hace para no perder la sencillez y humildad que le caracteriza?

-Ja, ja, ja, que hábil eres para mantener el ritmo de la entrevista y dejar a un lado el lado tenso. Muchas gracias por el concepto en que me tienes, eres un caballero. Mira estimado Edmundo, mi padre me enseñó algo muy importante. Siempre combatió la soberbia entre los políticos y en el poder. Siempre nos enseñó… -intempestivamente, la voz se le quiebra y un nudo en la garganta le impide hablar. Suspira profundamente, discretamente, limpia un par de lágrimas sobre sus mejillas y continua su relato- “Es por ello que era un fiel seguidor de don quijote de la Mancha. Por eso nos enseñó que la humildad y la sencillez eran muy importantes y nos subrayaba: ¡Entre mejor te vaya, más humilde y más sencillo tienes que ser!!

-¿La vida no es otra cosa que una rueda de la fortuna?

-¡Lo has dicho a la perfección!! La vida es una rueda de la fortuna, es decir, nunca sabemos en dónde vamos a estar, ya sea arriba o abajo, hay que tener amigos en todas partes porque no sabemos cuándo los vamos a necesitar.

-En la última entrevista que concedió en vida Jacobo Zabludovsky, tuve el honor de preguntarle ¿qué libro se llevaría al más allá? y me dijo que Don Quijote de la Mancha, también le pregunté ¿cuáles eran esas cinco personas que le gustaría volver a encontrar en la otra vida? y mencionó a su gran amigo José Pagés…

-Edmundo, me tienes sorprendida por ser un excelente entrevistador, siento un enorme respeto por tu profesionalismo. Jacobo Zabludovsky fue una especie de hijo adoptivo para mi padre… ¡lo quería muchísimo!! Jacobo siempre expresó que mi papá fue su maestro. Creo que se conocieron cuando Jacobo cubría la fuente taurina para el periódico El Redondel. Quien lo mete dentro del periodismo político, fue mi papá, gracias al talento nato del propio Jacobo y esa enorme inteligencia que poseía, esa habilidad y olfato periodístico, llegó hasta donde llegó por mérito propio, se convirtió en uno de los más grandes periodistas que ha tenido la televisión mexicana.

-¿Qué siente ser entrevistada doña Beatriz Pagés?

-Como dice el refrán… ¡Machetazo a caballo de espadas!... Que te puedo decir estimado Edmundo, me siento mucho muy halagada con esta interesante charla, eres mucho muy profesional, hábil e inteligente…

-¿En qué ocupa su tiempo libre?

-En leer, me apasiona leer. De repente, me salgo a caminar y platicar con los amigos. Hago un poco de deporte para mantenerme sana.

-Marí Félix se expresaba mucho muy bien de usted….

-Cómo olvidarme de esa espléndida entrevista que logró hacerle a “La Doña”. Curiosamente, no tuve la oportunidad de conocerla personalmente, aunque fueron muy buenos amigos con mi padre, con Lola Beltrán, Agustín Lara, Mario Moreno “Cantinflas” y José Alfredo Jiménez, una gran generación de oro de ilustres mexicanos que crecieron juntos y venían todos ellos desde abajo, habían sido mucho muy pobres, fueron quienes construyeron el México de los años 30´s., 40´s y 50´s.

-Pero dice el señor de “Las Mañaneras” que todo el México de antes era una porquería…

-Sí, ya sabemos cómo escupe veneno…

-¿Se puede borrar nuestra gloriosa historia, así, de un plumazo?

-López Obrador considera que la historia y la vida del país comienza a partir de que, él, llega a la presidencia de la República. Yo diría que es exactamente lo contrario, es decir, la destrucción del país comenzó el primer minuto que López Obrador llegó al poder.

-¿Se siente un gigante apoyado en la militarización del país?

-La grandeza se demuestra en la generosidad. Por supuesto que ha militarizado al país.

-¿Eso, se lo perdonará la historia?

-Está distrayendo a las fuerzas armadas de sus obligaciones y responsabilidades fundamentales.

-¿Con esta Cuarta Transformación, también se transformó la misión y responsabilidad fundamental de las fuerzas armadas?

-No debemos perder de vista que la responsabilidad fundamental de las fuerzas armadas es la seguridad nacional…

-¿Pero en lugar de combatir la delincuencia, los tienen ocupados de albañiles…?

-No lo hacen porque recibieron la orden de no tocarlos ni con el pétalo de una rosa. Mañosamente, López Obrador ha convertido a uno cúpula de generales y almirantes como empresarios…

-¿Un plan con maña?

-¡Exacto!!, lo hace de manera perversa y únicamente para comprar su “lealtad”. El presidente quiere la lealtad de las fuerzas armadas en el 2024, en caso de que no gane su partido la presidencia de la República.

-¿Dónde demonios quedó el juramento de lealtad que les inculcaron en el Heroico Colegio Militar, en Heroica Escuela Naval Militar y en la Escuela Superior de Guerra?

-Pues sí, resulta completamente inexplicable. Tengo la confianza de que las fuerzas armadas, al final del día, sean leales a México y tengan un absoluto compromiso con la Constitución y no con un presidente que es un absoluto traidor al país.

-¿Se aproxima una rebelión en el ejército?

-Eso no lo sé, es una gran interrogante porque ha habido algunos momentos en la vida del país, donde el ejército, y me estoy refiriendo al 68, en donde el ejército terminó por acatar la disposición del entonces jefe supremo de las fuerzas armadas y no a la Constitución. ¡Esa es una gran interrogante que me acaba de plantea!

-¿En el 2024, viviremos con el Jesús en la boca?

-Es una gran preocupación que nos tiene en la incertidumbre.

-¿Qué sucede con los militares que no andan construyendo aeropuertos, trenes, bancos etcétera?

-Los mandas por meses a la sierra sin víveres y abandonando a sus familias, por lo cual, el índice de divorcios en las bases militares es alarmante.

-¿Qué sucederá con las nuevas generaciones de oficiales que egresan del Colegio Militar? ¿En su mente habrá un deseo de sanear lo que están haciendo ahorita los altos mandos?

-¡Ojalá!!, Dios lo escuche Edmundo. Me gustaría un ejército con nuevos mandos limpios de espíritu y mente, que pudieran oponerse a toda la arbitrariedad que hoy se comete en el actual gobierno y exijan un total respeto a la Constitución.

-¿A qué Beatriz Pagés prefiere? ¿A la que fue diputada federal, a la ex conductora de radio y televisión o la directora de la polémica revista Siempre?

-¡Vaya pregunta!! Es que a todas las que ha mencionado, todas, pero tooodas, es una misma…

¿Cómo diablos le hace?

-Es que el periodismo político y la política misma, aun cuando no son exactamente lo mismo, pero se parecen. En la historia del país y del mundo, han existido muchos periodistas que también han sido políticos. La inquietud en las ideas, la necesidad de convertir y llevar las ideas a la realidad es lo que a muchos nos lleva a la política y que esos ideales se vean plasmados en actos de gobierno, y sobre todo, cuando estás comprometido con una causa real.

-¿Cómo le fue como diputada?

-Ser diputada fue una buena experiencia y un enorme aprendizaje…

-¿…Qué le dejó de bueno?

-¡Uff!!, tus preguntas son como disparos de metralleta. Por ejemplo, pude empujar junto con otros partidos políticos la reforma al Artículo 40 Constitucional, referente a que México debe ser un país laico. La división del poder entre la Iglesia y el Estado es algo sumamente importante, garantizando la tolerancia y la convivencia de los diferentes pensamientos y religiones y que constituye la base de la paz social.

-Ya que habla de la Iglesia, varios jerarcas eclesiásticos han levantado la voz ante la ola de violencia y la ausencia de un buen gobierno…

-Es que entre los muchos agraviados por el crimen organizado, López Obrador ha convertido a México en un país de víctimas, y una de esas, ha sido precisamente la iglesia católica. Yo no recuerdo ningún anterior gobierno que haya tenido una pésima relación con la iglesia. Recordemos que con Salinas de Gortari se reestablecieron las relaciones diplomáticas con el Vaticano y en el gobierno de López Obrador asesinan a sacerdotes y en lugar de solidarizarse, los insulta por haberse atrevido en exigir un cambio en la estrategia de seguridad, mucho menos, ha movido un dedo para aprehender a los asesinos de los religiosos en la sierra tarahumara.

-¿Por qué López Obrador odia a todo mundo?

-¡No lo sé! Odia a los médicos, a los sacerdotes, a los periodistas, a los abogados y hasta con los ministros y jueces, ha roto la paz con todos, pero con todos.

-¿Un moderno Nerón que desde Palacio Nacional se regocija ver como arde el país?

-Sí, además, se muestra sumamente feliz dividiendo, para eso vive y disque trabaja: para dividir y confrontar. Es sumamente feliz viendo cómo nace el odio entre los mexicanos. Posee una capacidad de insidia tal, que en base a eso gobierna. Es el hombre que más carga de odio y veneno posee. Para terminar, jamás he visto en la historia de nuestro querido México a un presidente tan perverso como López Obrador, ni López Santa Anna fue así.

-¿A eso se le llama gobernar?

-Es que no gobierna, solamente destruye y su afán de querer acabar con esta bendita nación y pretende establecer un Maximato, estar detrás del poder en caso de que gane Claudia Sheinbaum. Se regocija explotando la miseria y la pobreza apoyado por un grupo de gobernantes de Morena para perpetuarse en el poder.

-¿Muchas gracias por su tiempo, desea agregar algo más?

-Al contrario, estimado Edmundo, muchas gracias por tu visita. Reconozco tu profesionalismo. Cuando colaboraste con nosotros en la revista, estabas mucho muy jovencito, ahora, admiro tu madurez y talento. Sigue así, no dejes de hacer estos espléndidos trabajos. Eres uno de los mejores entrevistadores que tiene México.





