Beatriz Pagés Rebollar: “temo por mi vida; una venganza de López Obrador y de quienes lo rodean”

-Primera de dos partes-

En el ya muy próximo 2024 y por primera vez en la historia de este gran país, México habrá de tener la primera mujer que se convierta en Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por ende, a partir del martes 1 de octubre del 2024, todo, pero todo, habrá de girar en torno a la mujer.

¿Por qué no rendirles un humilde, pero sencillo reconocimiento a esas intrépidas mujeres que ejercen esta bendita profesión del periodismo?

De esta manera y para cerrar con “broche de oro” este incierto 2023, inicio la saga “Las Guerreras del Periodismo”, interesantes entrevistas de semblanza con cada una de estas valiosas y orgullosas mexicanas. Extraordinarias periodistas que han dejado a un lado su vida privada, su familia y hasta su libertad por el periodismo.

Cada una de ellas se desenvuelven en muy diferentes medios de comunicación, algunas, a raíz de su presencia en la televisión o la radio son más conocidas, pero otras, trabajan con el mismo ahínco en el anonimato y desde sus trincheras, ya sea en medios de comunicación de provincia, pero lo hacen exitosamente, y no por buscar la fama, sino por esa pasión y entrega que sienten por el periodismo y la libertad de expresión.

Estimado lector de EL UNIVERSAL, antes de invitarle para que me acompañe por este interesante transitar de las mujeres por los medios de comunicación, lo que me obliga definir como “Las Guerreras del Periodismo”, deseo agradecer de todo corazón, las múltiples facilidades que me brindó el personal que labora en las modernas y funcionales instalaciones de la Hemeroteca Nacional de la Universidad Nacional de México para poder documentarme al respecto.

¡Vaya!!, que agradable experiencia, empaparme de cada uno de los avatares que han realizado extraordinarias mujeres, orgullosamente mexicanas, quienes, a finales del Siglo XIX y principios del XX, eran unas incipientes reporteras que no se explicaban, mucho menos, aceptaban que su incursionar en el ámbito de la información o del periodismo, resultaría tan complicado.

De manera inconcebible o inexplicable, quienes se ostentaban como “jerarcas” de las redacciones y los mismos propietarios de los medios esperaban que las mujeres cubrieran, única y exclusivamente todo aquello que tuviera que ver con la alimentación y modas, sin embargo, atrevidas y sagaces -característica principal de las mujeres-, se atrevían informar sobre asuntos considerados “exclusivos” de los reporteros.

¡Qué estupidez!! Las mujeres son extraordinarias y muy inteligentes. ¡Y requeté buenas para investigar!!

De acuerdo a la información que pude recabar en la Hemeroteca Nacional de la UNAM, mi estimado lector de EL UNIVERSAL, El Gran Diario de México, quiero contarle que allá por 1907, en Estados Unidos de Norteamérica, Fue Ina Eloise Young, a quien más tarde se le conocería como -Ina Young Kelley-, fue la única mujer dedicada en cuerpo y alma al periodismo; reportera y editora de deportes, se desempeñaba a la perfección en las áreas de Beisbol, Futbol y Carreras de Caballos para el periódico Trinidad Chronicle News. El trabajo de Ina Eolise resultó de tanta calidad que en 1908, se convirtió en la única mujer, a nivel mundial, en cubrir la información de la Serie Mundial de Beisbol.

…Pero, ¿Quién fue la primera mujer periodista en México?

Sin lugar a dudas, nuestras mujeres, orgullosamente mexicanas, desde hace muchos años han encontrado una barrera inmensa en el periodismo… ¡y solo por su género!!, lo que les impedía ingresar al mundo profesional de la información. A pesar de esa “enorme muralla” en nuestro querido México, han existido mujeres ejemplares pioneras que abrieron un camino en el ámbito periodístico, por supuesto, conocer su historia es clave fundamental para entender el actual rol de la mujer periodista.

Transcurría 1935, cuando Delfina Aguirre, acompañada de su pareja Adolfo Modragón, decidieron trasladarse de su natal Torreón, Coahuila con destino a la Ciudad de México en donde comienza a colaborar en el periódico La Prensa, desarrollando artículos y reportajes de la fuente policiaca -aunque la “fuente policiaca” no existía como tal-, por lo cual, se convierte en la primera mujer periodista de la “nota roja” durante más de treinta años.

Ya que hablo de historia, se puede decir que doña Leona Vicario puede ser considerada como la primera mujer periodista en México.

Pero eso, se lo iré narrando poco a poco a lo largo de esta saga “Las Guerreras del Periodismo”

Que mejor ocasión para cerrar el año con la presencia de una extraordinaria mujer, orgullosamente mexicana y de sus raíces. Admirada y respetada por unos, pero atacada por otros: Beatriz Pagés Rebollar. Originaria de la Perla Tapatía, es una excelente periodista mexicana enfocada a la política. Desde 1987 se desempeña como directora general de la revista Siempre!, misma que creó y fundó su papá, el admirado Don José Pagés Llergo.

Con una incansable actividad dentro del periodismo y de la política también, se ha desempeñado como reportera y conductora de programas informativos para Televisa, Canal Once, Multivisión y CNI Canal 40. Así como comentarista política para diversas estaciones de radio.

Conversar con ella, a lo mero macho, es sumergirse en un apasionante mar de historias y anécdotas que le han tocado vivir desde su infancia y hasta la fecha.

Amable en su trato, me recibe en la intimidad de su hogar, ubicado al poniente de la Ciudad de México, en una zona que “milagrosamente”, ha logrado conservar un poco de tranquilidad y seguridad. En esta primera parte de la entrevista que concedió a EL UNIVERSAL, expresó: “En el México de hace unos cuantos años, bastaba con que escribieras una línea en contra del presidente de la República en turno para que tu publicación fuera cerrada o fueras dar a la cárcel como periodista. Hoy, en esta administración de López Obrador, no solamente es riesgoso, sino que resulta fatal. Ya no nos quitan el papel para hacer el periódico ni tampoco nos cierran periódicos, sino que… ¡nos mandan matar!!”

Una mujer muy preparada. Culta educada, sencilla y amable en su trato, haciendo gala de ser un excelente anfitrión, nos recibe a mi compañero fotógrafo Ismael Ponce y a este reportero, en la entrada principal de su hogar. Nos invita tomar asiento en una hermosa sala tipo colonial. Al ingresar a su hogar y refugio intelectual, invade un delicioso aroma a café. Fuertemente custodiada por un centenar de cuadros al óleo, dibujos y estatuillas de diferentes tamaños, colores y material de Don Quijote de la Mancha, lo que le imprime al lugar un toque de elegancia.

Sin pelos en la lengua, habla fuerte de la situación que enfrentamos los periodistas en México, así como del ataque que fue objeto por haberse atrevido publicar una portada de su revista con la figura de Claudia Sheinbaum con un listón nazi en la cabeza. De igual manera, se refiere al divisionismo y la confrontación nacional que cada mañana se empeña en ejercer el líder de la 4T.

-Después del ataque sufrido por parte de la jauría de hienas de la 47 ¿Cómo le va en la vida a la destacada periodista Beatriz Pagés?

-¡Vaya!! ¿Cómo me va en la vida? Mmm... sin lugar a dudas, digamos que me va muy bien, con enormes retos, pero, sobre todo, muy comprometida con las causas de México dentro de una coyuntura muy difícil para las libertades y complicadas para permanecer y mantener viva la democracia en este país. Asimismo, muy preocupada, de manera constante, observar los embates, desde el poder, en contra de la división de poderes, de la misma Constitución Política, de los contrapesos, de la demolición de las instituciones…

-¿Qué las instituciones se vayan mucho al carajo, como, una y otra vez, lo ha expresado a los cuatro vientos?

-Hemos visto y hemos sido testigos, durante estos cinco años, cómo se han ido desmantelando las instituciones democráticas. Cómo se ha dividido el país a partir de un discurso lleno de odio, de polarización. Considero que, en este momento, México tiene la enorme oportunidad de poder deshacerse de este populismo autoritario y destructivo, porque si no la hacemos, seguramente, nuestro querido México entrará a la consolidación del cual, ya no nos podremos deshacer en mucho tiempo.

-¿A lo Mero Macho?

-De tal manera, estamos a tan solo seis meses de la elección presidencial.

-¿La más grande de todos los tiempos?

-No solamente la más numerosa de todas por la enorme cantidad de cargos de elección popular, sino que, es la que tiene el mayor reto histórico, porque en ella, vamos a tener los mexicanos nada más dos opciones el día que vayamos a votar a las urnas, es decir, votaremos por la democracia o vamos a votar por una dictadura… ¡Eso es lo que está en juego!!, y lo que más preocupa en este momento.

-¿No hay mal que dure cien años?

-Mira mi querido Edmundo, hay dictaduras que han durado 40, 50, 60 y 80 años, lo cual, ya lo vivimos en México durante el porfiriato, lo cual, tampoco es ninguna novedad, pero también, hemos visto en otros países cómo es que los gobiernos dictatoriales llegan para quedarse durante décadas y salir solamente como consecuencia de una guerra civil…

-¿México en llamas?

-¡No!!, por supuesto, eso no es lo que queremos en México, pero que sí salen como consecuencia de que la sociedad se moviliza y dice…¡ya basta!!.

-¿Las dictaduras son inmunes a los partidos políticos…?

-No, a las dictaduras nunca, pero nunca, han sido tiradas por los partidos políticos, sino que han sido derribadas por el mismo pueblo. Pueblos conscientes y pueblos organizados y movilizados que toman como una causa fundamental la defensa de la democracia y que creo, en eso, es exactamente en lo que los mexicanos debemos estar concentrados.

-¿Duele ser blanco de un embate encabezado por diversas personas, en protesta a la portada de su revista Siempre!, en donde se ve la figura de Claudia Sheinbaum con una cinta en la cabeza con figuras nazis?

-Mira Edmundo, qué bueno que abordes el tema en el inicio de la entrevista. Mira, a nosotros nos importa el embate que estamos sufriendo en la revista Siempre! desde el poder, por una portada publicada y que causó una enorme polémica por estar puesta ahí, la futura candidata de Morena a la presidencia de la República, expuesta, ilustrada y exhibida como una autoritaria y representante del autoritarismo más exacerbado que ha tenido México.

-¿Cómo le hizo para resolver de manera pacífica y en buenos términos, toda esta polémica?

-Quiero decirte que la parte fundamental que me importó resolver en toda esta polémica fue dejar a salvo a la comunidad judía en México, con la que tenemos un enorme compromiso, admiración, solidaridad y absoluto respeto.

-¿La finalidad de la portada no era un ataque a dicha comunidad?

-Creo que la portada fue mal interpretada, y por supuesto, recibió por parte de los interesados, una interpretación absolutamente sesgada porque el editorial explica con total claridad cuál era la intención de dicha ilustración, donde se trata de lanzar una advertencia en la que México no debe llegar a convertirse, tal y como sucedió en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

-¿Un México secuestrado y arrastrado por esos demonios…?

-En un México controlado y bajo un régimen autoritario que no solamente desconoce las libertades, sino que, además, se convierte en un represor y perseguidor de todas las creencias y de todas las religiones…

-¿Un retroceso brutal y costosísimo?

-Eso es precisamente, en lo que, lamentablemente, puede entrar México en caso de que Morena se reelija en el poder en el 2024…

-Cuando tuve el honor de colaborar dentro de las prestigiadas páginas de aquella histórica revista Siempre!, en color sepia, no tuve el valor de preguntarle, pero ahora, con la confianza que me permite… A lo Mero Macho ¿Por qué periodista?

-Querido Edmundo, siempre has gozado de mi confianza y estima. ¿Por qué periodista? Porque nací en medio del periodismo, en esa época, no existía el mundo digital de tal manera que nací entre la tinta y el papel. Gracias a un padre ejemplar don José Pagés Llergo, considerado como uno de los grandes periodistas del siglo XX…

-Los tiempos de Dios son perfectos…

-Nací en medio de grandes periodistas, pero también, hasta rodeada de grandes políticos y personajes de la vida artística, cultural, del mundo taurino, del ámbito deportivo, en la pintura, la escultura, es decir, gracias a lo que era mi padre, tuve la grandiosa oportunidad de conocer y hasta convivir con enromes personajes y líderes de ese México.

-De Beatriz Pagés no se conoce nada de su infancia, ¿qué recuerdos guarda de esa etapa infantil?

-A la niña Beatriz le gustaba jugar y hasta quería ser detective -De pronto, sus ojos brillan intensamente y su rostro refleja alegría al recordar su niñez, frotándose las manos, totalmente animada continua con su relato- Fíjate que fui una niña, aun cuando tenía dos hermanos varones…

-No me diga que, a las muñecas, las mandaba simple y sencillamente al rincón de los tiliches…

-No me gustaban para nada, sino que prefería los juegos de los niños, los consideraba más llenos de adrenalina o bien, agarraba una de las plumas de mi papa, así como uno que otro cuaderno y me ponía a escribir y escribir…

-¿Qué escribía?

--Cuentos y cuanta cosa cruzaba por mi mente, pero también, me encantaba ilustrarlos y fantasear a través de la escritura…

-¿Una niña rebelde o colmada de “mimos”?

-Digamos que más bien rebelde y un tanto apartada de los demás niños y de los juegos tradicionales…

-¿Siempre ha sido “tímida”?

-Si, siempre he sido así, encerrada, ensimismada y totalmente refugiada en mis libros…

-Dueña de sí misma desde niña…

-¡Exacto!! Es una de las cosas que siempre he defendido, mi autonomía. Así como mi forma personal de ser y mis propias convicciones.

-¿Una niña aplicada, del montón o “medio burrita”?

-Ja, Ja, Ja. Qué rica charla Edmundo, posees un talento muy tuyo. Digamos que fui de todo, eso sí, subrayo e insisto, fui una niña muy rebelde porque quiero decirte, que, en la primaria, la cursé en Liceo Franco Mexicano, una escuela franco/mexicana en donde, en esa época, la revista Siempre!, que dirigía mi papá, era considerada como una revista comunista porque se atrevía a dar entrada a todos los pensamientos.

-La revista Siempre!, fue la pionera en su género y cosechó una enorme admiración y reconocimiento…

-El revista, lo mismo existían posiciones de izquierda muy definidas, así como posiciones de derecha o del centro, eso, no se acostumbraba en el periodismo mexicano y provocaba que, en ciertos sectores muy conservadores de la sociedad, eso, era muy criticado, de tal manera que esas críticas, incluso, estaban presentes en mi salón de clases y en toda la escuela a la que asistía…

-¿La corrieron por ser la hija del director de esa prestigiada revista?

-Me sancionaron infinidad de veces por mi posición natural, ser la hija del afamado periodista José Pagés…

-¿Desde niña, ya le llamaba la atención la política?

-Digamos que sí, pero con un carácter periodístico. Asimismo, expresaba ciertas declaraciones ante mis maestros y compañeros, obviamente, decía cosas que no les gustaba a mis maestros y me sacaban del salón y hasta me ponían unas enormes orejas de burro en la cabeza.

-Era una clara agresión a una niña…

-¡Indudablemente!!, era algo que afectaba terriblemente en su rendimiento y hasta en su comportamiento…

-¿Reprobó materias?

-Claro que sí. Nunca fui una niña “nerd”, por supuesto que reprobé varias materias. Nunca fui aliada de las matemáticas, motivo por el cual, siempre mantuve problemas con esa materia a lo largo de mi formación profesional.

-¿Alguna vez, su papá vio los cuentos que escribía?

-¡Ay, Edmundo!!, me haces recordar bellos pasajes de mi vida, de verdad, muchas gracias. Creo que tenía siete u ocho años, un día, llega mi papá y me regala una pequeña maquinita de escribir Olivetti y que, recién, estaban llegando a México, ese regalo estaba acompañado por 15 novelas de Agatha Christie y me dijo: “Tú, tienes que ser novelista y no periodista, porque el periodismo es para los hombres y no para las mujeres porque implica un grave riesgo”

-Wooow, sabias palabras del maestro Pagés…

-Efectivamente, en esa época, vaya que el periodismo era riesgoso….

-Ahora es fatal….

-En ese entonces, bastaba con que escribieras una línea en contra del presidente de la República en turno, para que tu publicación fuera cerrada o fueras dar a la cárcel como periodista. Tienes mucha razón al decirme que ahora no solamente es riesgoso sino hasta fatal. Ahora, ya no nos quitan el papel para hacer el periódico ni tampoco los periódicos, sino que… ¡nos mandan matar!!

-¿Autoridades más perversas?

-Estamos viendo cómo son asesinados compañeros periodistas en un clima totalmente adverso para ejercer el periodismo y la libertad de expresión…

-…Perdón que dé un salto tan abrupto. Ciro Gómez Leyva, hace un año, fue objeto de un atentado… ¿Beatriz Pages teme por su vida?

-Claro que temo por mi vida, y no solamente yo, sino todos aquellos que ejercemos esta sagrada libertad de expresión y de un periodismo libre, estamos expuestos a recibir una agresión…

-¿De parte de quién?

-Del mismo López Obrador o de sus miles de seguidores, así como del grupo que lo rodea. Porque desde el poder se cran las condiciones…

-¿…Desde “las mañaneras…”

- Pues sí, desde las mañaneras el propio presidente López Obrador, un día y el otro también, ataca a Ciro Gómez Leyva, ataca a Carlos Loret…

-¿Son sus objetivos principales para desaparecerlos?

-No solamente a ellos, sino que también, todos aquellos que no estamos en las “mañaneras” en donde no estamos recibiendo, ni tampoco, aceptamos que desde la coordinación de comunicación social de la presidencia nos manden a través de los celulares, las preguntas que debamos hacerle al presidente para que se “luzca” ampliamente.

-¿Un ridículo club del “patíbulo”?

-Entonces, como no formamos parte de ese “club” de “periodistas serviles”, entonces y por supuesto, que corre enorme riesgo nuestra vida, nuestra integridad. Vamos, tú, sabes muy bien que han existidos llamados por parte de la Comunidad Europea y del mismo Parlamento Europeo al gobierno mexicano, específicamente, al presidente López Obrador para que deje de crear este clima en contra de la libertad de expresión en nuestro país, al poner en riesgo la integridad y la vida de los periodistas, en un país en donde el crimen organizado está absolutamente empoderado, gracias a la impunidad que permite este gobierno de la 4T.

-¿De aquel periodismo que viviste junto a tu distinguido padre, ¿qué mutaciones ha sufrido a la fecha?

-Por supuesto que ha habido cambios radicales, para empezar, te digo entre el aspecto técnico…

-¿Los actuales medios impresos serán el hazme reír de las futuras generaciones de los años 2050 o 3000?

-¡Vaya pregunta!! Los medios impresos, ahora mismo, son una mera anécdota y esto, no solamente te lo digo por los costos que ello representa sino por el gran salto que ha dado la parte digital, entonces, todos, pero todos, hemos tenido que sufrir este proceso de adaptación al mundo digital, en donde, además, tiene otros retos.

-Como directora de la revista Siempre!, ¿cuál es el principal reto que afronta?

-Es el de las redes sociales, las cuales, representan una velocidad de la información que no tiene ninguno de los actuales medios de comunicación constituidos como tales…

-¿Los medios “tradicionales”, están condenados a desaparecer?

-Esto, nos ha obligado a replantear el ejercicio del periodismo

-¿Los reporteros están obligados a ir más allá de la simple nota?

-Exacto, cada uno de los reporteros están obligados a ir más allá de la noticia que circula con gran velocidad en las redes sociales. Y no solamente los reporteros, sino que los jefes de redacción, de información y los propios directivos, tenemos que interpretar y hasta investigar a fondo. Vamos, tenemos que analizar a conciencia, pero, sobre todo, decirle al lector por qué las cosas ocurren de tal manera. En todos les medios, tenemos que ir a las causas y a los motivos que está generando un evento.

-¿En dónde comienza y en dónde termina una noticia?

-¡Qué buena pregunta!! Yo creo que una noticia, hoy, ya es muy difícil hablar de “primicias”

-¿Se acabaron las “exclusivas”?

-Resulta que hoy, en cada ciudadano, tenemos a un reportero activo y dotado de un celular o de una tableta y nos ganan en tiempo, pero, además, nos ganan las “primicias”. Hoy, se trata de saber quién es el que generó esa noticia.

-¿Volvemos al periodismo de investigación que se realizaba en los años 70`s y 80`s, en aquel programa “60 Minutos”?

-Lo hacemos, repito, por la inmediates de las redes sociales que nos están dando informaciones que no existían, datos totalmente novedosos y con informaciones que no conocíamos.

-¿Qué sintió Beatriz Pagés al ver publicado su primer artículo, reportaje o entrevista, haya sido en la revista de su papó o en cualquier otro medio de comunicación?

-De ninguna manera fue en la revista Siempre que dirigía mi papá…

-…¿Por qué…?

-Porque mi padre no lo permitió….

-¿A lo Mero Macho?

-Me decía que Siempre!, no era una revista para satisfacer las ganas ni las ansias, las ambiciones ni la novatez de los hijos.

-¿Le digo que quería ser periodista?

-Nunca le oculté nada, simplemente me dijo: “Hazte en la vida y ya te publicarán cuando consideren que tu escrito merezca ser publicado…

-¡Qué fuerte…!!

- Así era mi adorado padre, muy recto, hasta con su propia familia.

-¿En dónde empezó a publicar?

-Comencé en Uno más Uno, cuando lo dirigía Manuel Becerra Acosta, luego, en El Sol de México.

-¿Sus artículos, siempre estaban enfocados a la política?

-Así fue. Tiempo después, estuve en el periódico Esto en donde empecé hacer entrevistas y artículos.

-¿En qué momento se hace cargo de la dirección general de la revista?

-Eso sucedió cuando mi padre enferma y me hago cargo de los editoriales, pero antes y durante varios años, trabajé también para Canal Once en la conducción de un noticiero. De igual manera, trabajé para Televisa…

-¿El radio no le gusta?

-También estuve en Grupo Fórmula. Luego, Brozo, me invitó a participar en su programa de Televisa. De tal manera que mi carrera periodística la hice totalmente independiente al lazo familiar de la revista Siempre!

-Continuará-

