Alineación planetaria de abril; ¿podrá verse en México el espectáculo astronómico?

Este mes se ha convertido en uno de los más especiales para los amantes de la astronomía, pues durante las madrugadas cercanas al 18 de abril, el crepúsculo se iluminará con una alineación planetaria.

Este fenómeno es el segundo de su tipo que ocurre en lo que va del 2026 y en esta ocasión, facilitará la visión de Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno.

Durante este espectáculo, también conocido como desfile de planetas, los primeros tres astros podrán apreciarse a simple vista, mientras que Neptuno tendrá que ser observado con telescopio, pues el desfile se podrá observar en las mañanas y la visibilidad del planeta suele ser muy baja en el brillo del amanecer.

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La alineación planetaria de abril de 2026 podrá verse en las madrugadas. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Podrá verse desde México la alineación planetaria de abril 2026?

De acuerdo con Star Walk, el portal especializado en astronomía, esta alineación planetaria podrá observarse con facilidad desde el hemisferio sur de la Tierra.

En el hemisferio norte, es decir, donde se ubica México, también podrá verse el desfile de planetas, sin embargo, requerirá un horizonte oriental muy despejado y se excluye a la región norte del país.

Es recomendable empezar a mirar unos 30 minutos antes del amanecer local, pues los planetas suelen salir tarde y permanecer bajos y con menos brillo en el crepúsculo que se va iluminando.

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Aquí te contamos desde dónde se podrá observar mejor la alineación planetaria de abril del 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Arriba de los 30° de latitud norte el fenómeno será muy difícil de apreciar. Para México esto significa que en estados al norte del país y fronterizos, que pasan esta línea imaginaria, como Baja California, Sonora y Chihuahua el desfile planetario no será muy visible.

El resto de estados de la República tienen una oportunidad de alcanzar a apreciar este espectáculo cósmico, si se busca en el horizonte en el momento indicado.

Se recomienda el uso de aplicaciones de astronomía para facilitar la localización de la alineación de planetas.

La alineación planetaria de abril de 2026, proyectada desde Sydney, Australia (hemisferio sur). Foto: Star Walk

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