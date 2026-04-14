Artemis II: así fue la emotiva apertura de la cápsula Orión tras su llegada a la Tierra; "¡Bienvenidos a casa!"

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El pasado 10 de abril, la tripulación de , de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), regresó a la Tierra, luego de lograr la hazaña de sobrevolar la Luna y capturar nuevas imágenes del lado oscuro del satélite natural de la Tierra.

En punto de las 18:07 horas la cápsula Orion amerizó en el océano Pacífico, cerca de la costa de San Diego, California, con la ayuda de paracaídas para reducir la velocidad de una caída libre.

VIDEO: así fue la apertura de la cápsula Orión

Por medio de la plataforma X, el astronauta de la misión espacial Reid Wiseman compartió un video del momento exacto en que militares abrieron la cápsula, apodada Integrity, y se encontraron con los astronautas Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen.

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En el video se muestran las condiciones en las que fue encontrada la tripulación al interior de la cápsula.

“Jesse, Steve, Laddy y Vlad… qué sensación tan increíble darles la bienvenida a bordo de Integrity tras un viaje de casi 700,000 millas. Eternamente agradecido por su servicio a nuestra tripulación y a la nación”, se lee en la publicación.

Hasta el momento, el video cuenta con 6.2 millones de visualizaciones y más de 117 mil “likes”.

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