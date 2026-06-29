El pasado 24 de junio, un fuerte terremoto en Venezuela provocó sorpresa no solo por la intensidad del movimiento, sino porque varios celulares Android mostraron una advertencia antes de que el sismo fuera percibido.

Un grupo de rescatistas colombianos realiza labores de búsqueda de personas desaparecidas en Catia La Mar, en La Guaira. FOTO: RONALD PEÑA R. EFE

El fenómeno convirtió a la alerta sísmica de Google en uno de los temas más buscados, ya que demostró cómo esta tecnología puede emitir avisos incluso en países donde no existe un sistema oficial de alerta temprana.

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¿Por qué la alerta sísmica de Google avisó antes del terremoto en Venezuela?

Mientras decenas de usuarios compartían capturas de la advertencia recibida en sus celulares, surgió la duda sobre el origen de la notificación.

La Alerta de Google en Android salvaron muchas vidaaaas, sono realmente 10 segundos antes de todo. pic.twitter.com/LqEDe7GUVU — Wismer mendoza (@wismerM) June 25, 2026

La alerta no fue emitida por las autoridades venezolanas, sino por la alerta sísmica de Google, un sistema desarrollado para dispositivos Android que utiliza millones de teléfonos inteligentes como una red de detección de terremotos.

A diferencia de otros países con sistemas de alerta temprana, Venezuela depende de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) para monitorear la actividad sísmica. Este organismo registra la magnitud y localización de los movimientos telúricos una vez que ocurren, pero no envía avisos preventivos antes de un sismo.

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Nunca sabremos las cifras, pero la alerta de Android salvo miles de vidas, algo que muy pocos sabian que existía. pic.twitter.com/s6CL9GKvwv — Wismer mendoza (@wismerM) June 27, 2026

Por ello, la advertencia enviada por Google llamó tanto la atención, ya que permitió que algunas personas buscaran un lugar seguro o alertaran a sus familiares segundos antes del movimiento.

¿Cómo funciona la alerta sísmica de Google en Android?

La alerta sísmica de Google funciona gracias a los acelerómetros integrados en la mayoría de los teléfonos Android. Estos sensores detectan el movimiento del dispositivo y también pueden identificar las primeras vibraciones generadas por un terremoto.

Así funciona la alerta sísmica de Google en Android. Foto: Canva

Cuando un celular registra la llamada onda P, considerada la primera señal sísmica, envía automáticamente información anónima y una ubicación aproximada a los servidores de Google.

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Si varios teléfonos reportan la misma actividad en cuestión de segundos, el sistema analiza los datos para confirmar que se trata de un movimiento telúrico, calcula su intensidad y determina qué zonas podrían resultar afectadas.

Con esa información, Google envía notificaciones a los usuarios que podrían sentir el movimiento antes de que lleguen las ondas más fuertes del terremoto, ofreciendo un margen de tiempo que puede resultar clave para ponerse a salvo.

De acuerdo con la empresa, este mecanismo convierte a los más de 2 mil millones de dispositivos Android activos en el mundo en una gigantesca red de detección sísmica capaz de identificar terremotos en tiempo real.

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¿La alerta sísmica de Google funciona en todos los teléfonos Android?

No. Google aclara que la disponibilidad de esta herramienta depende del país, la región y del modelo del dispositivo.

La compañía también advierte que ningún sistema es capaz de detectar todos los terremotos y que las estimaciones de magnitud e intensidad pueden modificarse conforme se recibe información adicional.

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Por ello, recomienda mantener activados los servicios de ubicación y las funciones del dispositivo para que la herramienta pueda operar cuando esté disponible.

¿En qué países está disponible la alerta sísmica de Google?

Actualmente, la alerta sísmica de Google está habilitada en decenas de países de América, Europa, Asia y Oceanía.

Entre ellos se encuentran Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Australia, Nueva Zelanda, India, Alemania, Francia, Grecia, Bangladesh, Nepal, Irán, Irak, Israel, Jamaica y República Dominicana, además de otros territorios donde la función ya opera de manera automática.

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En cambio, México, Estados Unidos, Canadá y Japón no utilizan este sistema de Google porque cuentan con redes oficiales de alerta temprana basadas en infraestructura especializada para detectar terremotos.

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