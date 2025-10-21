Aguinaldo IMSS 2025: ¿cuándo reciben el pago doble las personas pensionadas? Consulta aquí

Durante el mes de noviembre, las personas pensionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recibirán el penúltimo depósito del año de esta prestación. Este pago es uno de los más esperados, pues se depositará un monto adicional por el concepto de aguinaldo.

Año con año, el aguinaldo representa un desahogo financiero para los gastos de los adultos mayores. Así que si eres pensionado del IMSS, el depósito correspondiente al mes de noviembre, mantente atento a esta información para conocer a detalle los próximos días de pago.

En pocos días los pensionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social recibirán el pago de l aguinaldo. Foto: Archivo - El Universal

¿Qué día reciben el aguinaldo los pensionados del IMSS?

Se sabe que el esquema de pagos de pensiones del IMSS suele efectuar los depósitos a partir del primer día hábil de cada mes. Tomando en cuenta este punto, el Instituto Mexicano del Seguro Social realizará el pago de la pensión el próximo lunes 3 de noviembre.

En cuanto al aguinaldo, según los lineamientos de la institución, el pago de esta prestación se realizará junto al de la pensión del mes de noviembre.

El próximo pago ya está definido en el calendario oficial del IMSS y será el próximo miércoles 1 de octubre de 2025.

Cabe destacar que el monto correspondiente equivale a un mes completo de pensión por concepto de aguinaldo.

No obstante, el pago de este aguinaldo lo recibirán únicamente los pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, es decir, aquellos que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y se jubilaron por "Cesantía en Edad Avanzada" o "Vejez".

