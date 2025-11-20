Aguinaldo 2025: conoce la fecha límite para recibir tu prestación

El aguinaldo es una prestación laboral que reciben los trabajadores en México, garantizada por la Ley Federal del Trabajo. Se trata de un pago extra al salario, diseñado para apoyar a los empleados durante la temporada de fin de año.

El aguinaldo es una prestación laboral que reciben los trabajadores en México. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

En términos generales, el aguinaldo equivale a al menos 15 días de salario por cada año trabajado. Quienes no hayan cumplido un año completo en un empleo también tienen derecho a un aguinaldo proporcional, calculado según los meses o días laborados.

El aguinaldo es un pago extra al salario, diseñado para apoyar a los empleados durante la temporada de fin de año. Foto: Fotoarte EL UNIVERSAL

El monto exacto depende del salario diario y los días trabajados durante el año, por lo que puede variar de un trabajador a otro según su antigüedad y el tipo de contrato.

Lee también: Aguinaldo INAPAM 2025: ¿cuánto recibirán los adultos mayores y cuándo se realizará el pago?

Esta es la fecha límite para recibir tu aguinaldo

Según el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año. El monto mínimo es de 15 días de salario, aunque algunas empresas otorgan cantidades mayores según sus políticas internas.

El aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

En ciertos casos, empleador y trabajador pueden acordar que una parte del aguinaldo se entregue en enero, siempre que haya consentimiento mutuo. Es importante destacar que el pago debe hacerse en dinero, no puede sustituirse por vales, mercancías ni fichas.

Lee también: INAPAM Vinculación Productiva: así te puedes registrar para cobrar tu aguinaldo

¿Cómo calcular tu aguinaldo?

Para calcularlo:

Divide tu salario mensual neto entre 30 para obtener el salario diario. Multiplica ese salario diario por 15, que es el número de días mínimos que marca la ley.

En algunos casos, los trabajadores reciben un adelanto del aguinaldo en octubre o noviembre. Los pensionados del ISSSTE suelen recibirlo primero, dividido en dos partes.

El pago del aguinaldo debe hacerse en dinero, no puede sustituirse por vales, mercancías ni fichas. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Dónde denunciar si no te pagan tu aguinaldo?

Si tu empleador no cumple con esta obligación, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), encargada de garantizar los derechos laborales.

Oficina en CDMX: Dr. José María Vértiz 211, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc.

Dr. José María Vértiz 211, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. Atención telefónica gratuita: 800 911 7877 y 800 717 2942

También te interesará:

Miss Universo 2025: Participante de Noruega se vuelve viral al aparecer con exótico traje de salmón

¿Quién es Edson Andrade, joven que impulsó la marcha de la Generación Z?

¿Cómo saber si mi perro o gato tienen frío en casa? Conoce las claves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv