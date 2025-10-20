INAPAM Vinculación Productiva: así te puedes registrar para cobrar tu aguinaldo

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), es el organismo del gobierno de México que promueve el desarrollo integral de las personas de 60 años o más.

La credencial del INAPAM ofrece diferentes beneficios y apoyos a quienes son parte de este instituto. Una de las dudas más comunes con el cierre del año es, ¿El INAPAM otorga aguinaldo?, te contamos a continuación.

Conoce los requisitos para cobrar el aguinaldo 2025 del programa Vinculación Productiva de INAPAM. Foto: Imagen generada con IA

Así te puedes registrar para cobrar tu aguinaldo

Aunque el INAPAM no ofrece de manera directa un apoyo económico como el aguinaldo, sí proporciona una alternativa para que los adultos mayores puedan acceder a esta prestación a través del programa Vinculación Productiva.

El programa de Vinculación Productiva permite que millones de adultos mayores se reincorporen al mercado laboral formal, considerando sus habilidades, oficios y experiencia profesional.

Al integrarse a alguna de las empresas participantes, los beneficiarios tienen derecho a prestaciones de ley, sueldo base y contrataciones por hora, jornada o proyecto. En algunos casos, estas prestaciones pueden ser superiores a las que marca la ley, incluyendo el pago de aguinaldo.

Empleo para adultos mayores. Foto: Especial

¿Cómo unirse al programa Vinculación Productiva?

Si deseas reincorporarte a la vida laboral, es necesario contar con los siguientes documentos en original:

Credencial INAPAM

Identificación oficial con fotografía

Proceso para integrarse al programa:

Llenar la solicitud de inclusión social. Tener una entrevista con el promotor de Vinculación Productiva. Seleccionar la oferta de actividad productiva o voluntaria que sea de interés. Asistir a una entrevista con las empresas correspondientes.

Para iniciar el trámite, es necesario acudir personalmente a los módulos de Vinculación Productiva del INAPAM.

Horario de atención: 8:00 a 15:00 hrs.

8:00 a 15:00 hrs. Consulta de módulos disponibles: en la sección “Acciones y Programas” del sitio web del INAPAM.

