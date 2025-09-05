Adultos Mayores con INAPAM: Esta es la óptica que ofrece descuentos en lentes con la credencial; aprovecha el beneficio

A partir de los 60 años se puede tramitar la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), que además de funcionar como una identificación oficial, es una herramienta para acceder a programas sociales, beneficios y descuentos en diferentes establecimientos.

El INAPAM es un organismo que se encarga de dirigir las políticas públicas en el país con enfoque al bienestar de las personas de la tercera edad, garantizando el cumplimiento de todos sus derechos, así como de su inclusión e integración.

Cada año se actualizan los beneficios con la credencial del INAPAM y, entre la larga lista de descuentos otorgados al presentar la tarjeta, destaca uno en particular que va dirigido a la salud visual de los adultos mayores.

Adultos mayores se realizan exámenes de la vista para detectar enfermedades y puedan ser atendidos a tiempo. (ARCHIVO EL UNIVERSAL)

Esta es la óptica que ofrece descuentos en lentes con credencial INAPAM

Con la edad, la vista de los adultos mayores se va deteriorando, así que es fundamental que se tenga un mayor cuidado en la salud visual y para quienes usan lentes, mantener una graduación actualizada evitará padecer daños más graves con el tiempo.

Por este motivo, Ópticas Devlyn se encuentra dentro del directorio de beneficios 2025 del INAPAM, la cadena ofrece un 20% de descuento al adquirir lentes oftálmicos o cualquier otro producto.

Visión borrosa | Fuente: Unsplash

Además, la empresa ofrece un examen de la vista gratuito para las personas de la tercera edad que cuenten con su credencial del INAPAM.

Aunque el descuento es válido en cualquier estado del país, consulta los detalles de este beneficio y los establecimientos participantes en https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test , pues las ofertas pueden variar en cada región.

