Seguro de Desempleo CDMX: ¿cuáles son los requisitos para registrarte?; conoce los pasos

El próximo martes 9 de septiembre se abrirán los registros para el “Seguro de Desempleo", este programa social es un sistema de protección dirigido a personas desempleadas, residentes de la Ciudad de México, que tengan entre 18 y 64 años 9 meses cumplidos.

El Programa “Seguro de Desempleo” otorga un apoyo económico de $3,439.46 pesos hasta por tres meses, que sirve para cubrir los gastos de búsqueda de empleo formal de la persona beneficiaria.

Va dirigido a las personas que por causas ajenas a su voluntad, han sido separadas de su empleo formal de manera temporal o definitiva y sólo se podrá acceder a los beneficios de este programa únicamente en dos ocasiones de la vida laboral.

Este beneficio se puede recibir únicamente en dos ocasiones durante la vida laboral. Foto: Especial

¿Cuáles son los requisitos para el registro del Seguro de Desempleo?

Para registrarse al Seguro de Desempleo, el solicitante deberá demostrar la pérdida de su empleo a través de diversos documentos como: la constancia de semanas cotizadas en el IMSS, el expediente electrónico único del ISSSTE, una constancia laboral que expida el patrón o un escrito inicial de demanda laboral promovida por autoridad competente.

Requisitos:

Ser residente de la Ciudad de México;

Tener entre 18 años y hasta 64 años 9 meses cumplidos a la fecha de realizar la solicitud;

Haber laborado en un empleo formal previo a la pérdida del empleo, para una persona física o moral con domicilio fiscal en la Ciudad de México, por un periodo mínimo de seis meses acumulados entre 2023 y 2024 en la Ciudad de México;

previo a la pérdida del empleo, para una persona física o moral con domicilio fiscal en la Ciudad de México, por un periodo mínimo de seis meses acumulados entre 2023 y 2024 en la Ciudad de México; Haber perdido el empleo formal por causas ajenas a su voluntad a partir del 1º de enero de 2023

No ser de manera simultánea persona beneficiaria de algún otro programa del Gobierno de la Ciudad de México con ayuda económica y no percibir ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa.

Estos son los detalles de la convocatoria. Foto: Secretaría del trabajo

¿Cómo registrarse al Seguro de Desempleo?

El registro se realiza de manera electrónica a través de la plataforma Seguro de Desempleo, para tener acceso, el solicitantes deberá generar su cuenta Llave CDMX en la página de www.llave.cdmx.gob.mx y posteriormente se realiza la solicitud en www.tramites.cdmx.gob.mx/desempleo

Una vez dentro de la plataforma, deberá seguir los pasos para adjuntar los archivos con la documentación en formato PDF o JPG.

Cabe señalar que el programa garantiza un enfoque integral y equitativo, dirigido a atender las necesidades de las personas desempleadas, priorizando a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y adaptándose a las circunstancias específicas de cada sector de la población. Por tal motivo, la documentación para la solicitud varía dependiendo el sector al que pertenece cada solicitante.

Para consultar el listado completo, ingresa a la página https://segurodedesempleo.cdmx.gob.mx/normatividad/0.Requisitos_de_Acceso_Poblacion_General-2025.pdf













