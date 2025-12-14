Adiós a los malos olores: así puedes preparar un perfume casero, efectivo y duradero

Muchas personas buscan alternativas caseras para mejorar el aroma de las habitaciones del hogar. Especialmente de los baños, que, debido a la humedad y el encerramiento, pueden albergar malos olores.

En el mercado existen varias opciones como aerosoles o difusores que suelen tener corta duración o que contienen químicos. Por esta razón, se recomienda buscar perfumes caseros que sean saludables y económicos.

Cada vez se vuelven más populares las soluciones naturales. En los últimos años, muchas personas han optado por fragancias que no poseen conservantes ni químicos molestos.

Lo mejor es que cada individuo puede elegir los ingredientes que prefiera o los olores que más le gusten. Estos pueden ser utilizados en cualquier ambiente del hogar.

Leer también: Navidad 2025: ¿por qué se le debe poner una vara de canela al arbolito? conoce el significado

El aromatizante casero mantiene fresco el ambiente por más tiempo. Foto: Pixabay

¿Cómo elaborar el perfume?

Los ingredientes necesarios son:

Tres cucharadas de alcohol que tenga más de un 70% en su composición.

150 g de sal gruesa.

Cuatro cucharadas de suavizante de ropa.

Para prepararlo, lo primero es buscar un frasco de vidrio o recipiente donde guardar el aromatizador. Luego, se debe verter la sal gruesa hasta que llene ¾ del envase.

En un tazón aparte, se combinan las cucharadas de suavizante con las de alcohol. La mezcla se agrega al recipiente que contiene la sal gruesa y se debe integrar hasta que se unan todos los ingredientes.

El aromatizador sirve para eliminar olores y aportar un aroma fresco al baño. La recomendación es que los ingredientes sean cambiados cada 15 días para mantener sus beneficios.

Leer también: Infección urinaria femenina: factores de riesgo y cómo la tecnología mejora el tratamiento en casos graves

Conoce la sencilla receta de dos ingredientes para hacer un aromatizante casero para tu baño. Foto: EL TIEMPO

Otro consejo para neutralizar los malos olores es limpiar los baños frecuentemente. Las cortinas de ducha pueden absorber fragancias desagradables, por lo que es recomendable lavarlas cada ciertos días.

Para los desagües, se puede utilizar una solución de bicarbonato, vinagre blanco y limón. La mezcla se debe enjuagar con agua caliente.

Es importante también mantener la ventilación del baño, abrir las ventanas y evitar la humedad.

Conoce a las especies que le darán una nueva vista a tu baño. Foto: Freepick

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.