Actor de iCarly vuelve tras años lejos de los reflectores: ¿cómo llegó su marca de bagels a Target?

A más de diez años del final de iCarly, uno de sus personajes secundarios más recordados volvió a colocarse en el radar mediático, aunque esta vez lejos de los foros de grabación. BooG!e, actor que dio vida al excéntrico T Bo en la serie de Nickelodeon, reapareció públicamente para anunciar el lanzamiento de su propia marca de bagels en tiendas Target, un logro que marca un nuevo capítulo en su carrera profesional.

El anuncio se realizó a través de un video publicado en enero de 2026, donde el actor explicó que pasó la última década perfeccionando lo que define como el “bagel de desayuno perfecto”, un proyecto personal que finalmente se tradujo en el producto comercial Bronco Breakfast Bagel.

Foto: Captura de pantalla en X

Lee también: ¿Qué pasó en la vida de Tylor Chase después de “El Manual de Ned”?

Del set de Nickelodeon al emprendimiento gastronómico

Durante su participación en iCarly, T Bo se convirtió en un personaje de culto gracias a su peculiar forma de vender comida en el ficticio Groovy Smoothie, ofreciendo desde pepinillos y tacos hasta bagels en un palito. Esa conexión no fue ignorada por BooG!e, quien decidió incorporar referencias directas a su personaje en la estrategia de promoción de su producto.

Según explicó en sus redes sociales, el actor se mantuvo alejado de la industria del entretenimiento durante casi diez años para enfocarse en su desarrollo personal y profesional. En ese periodo, trabajó de manera constante en la receta, textura y concepto de su bagel, con la intención de crear un alimento práctico, consistente y orientado al desayuno.

El resultado fue Bronco Breakfast Bagel, una marca que logró cumplir con los estándares de distribución y calidad necesarios para ingresar a Target, una de las cadenas minoristas más importantes de Estados Unidos.

Lee también: Drake Bell y Robe Grill recrean tacos de espagueti al estilo Nickelodeon y causan furor en redes

Target como punto de inflexión en su nueva etapa

La llegada del producto a Target representa un hito relevante para BooG!e, no solo por el alcance comercial, sino por la validación que implica dentro del competitivo mercado alimentario. En el video de anuncio, el actor se dirige directamente a los fans que lo recuerdan como T Bo, apelando a la nostalgia y reforzando su nueva identidad como emprendedor.

Aunque BooG!e no ha anunciado un regreso formal a la actuación, su reaparición pública ha sido bien recibida por seguidores de la serie, quienes destacan la forma en que transformó un personaje icónico en una oportunidad de negocio real.

T-Bo from iCarly says he’s been off the grid for 10 years working to make the perfect breakfast bagel. He says the hard work paid off because now his bagel can be found at Target. Congrats to him! 🥯💪🏾👑 pic.twitter.com/O8lBOd5F5m — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) January 17, 2026

También te interesará:

¿Por qué recomiendan poner una esponja en la lavadora y cómo funciona el truco viral?

Yeison Jiménez y su último mensaje en Instagram antes de morir: “lo que Dios da, también puede quitar"

Registro obligatorio de celulares 2026: paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov