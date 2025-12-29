Más Información

En septiembre de 2025, un video difundido en TikTok reveló el paradero de actor conocido por su participación en la serie juvenil "El manual de supervivencia escolar de Ned". Las imágenes mostraban al ex intérprete en condiciones de calle y con evidentes problemas de consumo de sustancias, lo que generó una oleada de reacciones entre seguidores, ex compañeros de reparto y usuarios de redes sociales.

El impacto fue inmediato. Fans de la serie y colegas del medio comenzaron a buscarlo por las calles de Los Ángeles y Riverside, en California. Uno de los casos más visibles fue el del actor Daniel Lee Curtis, quien logró localizarlo y ofrecerle alojamiento temporal.

¿Quién es Tylor Chase, el actor de 'Manual de supervivencia escolar de Ned' que hoy vive en la calle?

Sin embargo, en menos de 24 horas, Chase abandonó el lugar, dejando la habitación en malas condiciones, lo que evidenció la complejidad de su situación y la dificultad de mantener un proceso de ayuda estable.

De promesa juvenil a un retiro silencioso de la industria

Tylor Chase alcanzó notoriedad internacional al interpretar a Martin Qwerly en El manual de Ned, una producción que se emitió entre 2004 y 2007 y se convirtió en un referente para toda una generación. Posteriormente participó en series como Everybody Hates Chris, en la película independiente Good Time Max y prestó su voz para el videojuego L.A. Noire en 2011.

Foto: Captura de pantalla en Youtube

A partir de 2014, su presencia pública se trasladó a YouTube, donde comenzó a publicar videos de poesía y reflexiones personales. En varios de estos contenidos abordó abiertamente su diagnóstico de trastorno bipolar, así como episodios de melancolía, aislamiento y desesperanza. Uno de los poemas más comentados fue “Bipolar”, en el que describía de forma metafórica su lucha interna y el peso constante de su condición mental.

La frecuencia de sus publicaciones disminuyó progresivamente hasta casi desaparecer después de 2021. Desde entonces, no se le conocieron nuevos proyectos artísticos ni apariciones públicas, lo que coincidió con el agravamiento de su situación personal.

Salud mental, adicciones y un deterioro progresivo

De acuerdo con declaraciones de su padre, por el medio británico Daily Mail, Joseph Méndez Jr., Chase fue diagnosticado hace aproximadamente una década con esquizofrenia y trastorno bipolar. Estas condiciones, combinadas con una dependencia severa al alcohol y otras sustancias, provocaron ciclos constantes de recuperación y recaídas.

Según explicó, la familia intentó durante años brindarle apoyo médico y psicológico, pero el actor rechazó de forma reiterada los tratamientos institucionalizados y suspendió en diversas ocasiones su medicación. Organismos como el National Institute of Mental Health (NIMH) señalan que la interrupción del tratamiento en trastornos mentales graves incrementa el riesgo de recaídas, consumo de sustancias y pérdida de redes de apoyo.

Foto: Captura de pantalla en Youtube

Autoridades locales de California han confirmado que Chase mantiene contacto frecuente con equipos de asistencia comunitaria, los cuales le ofrecen refugio temporal y recursos básicos. No obstante, su resistencia a aceptar ayuda constante ha sido un obstáculo recurrente.

El caso de Tylor Chase pone en evidencia cómo la combinación de fama temprana, enfermedades mentales no controladas y adicciones puede derivar en escenarios de alta vulnerabilidad, incluso para quienes alguna vez gozaron de estabilidad económica y reconocimiento público.

