¿A qué hora ver el episodio 6 de It: Welcome to Derry, hoy 30 de noviembre?

Aguinaldo 2025: ¿te pueden descontar si tuviste incapacidad por accidente laboral? Esto debes saber

Banco Azteca refrenda su compromiso con la movilidad incluyente, con la entrega de 200 sillas de ruedas este año

¿Por qué las nochebuenas pueden poner en riesgo a tu gato?

Beca Benito Juárez: ¿cuándo se deposita el pago de diciembre? Esto es lo que se sabe

Este domingo 30 de noviembre se estrena el sexto capítulo de "", la serie original de HBO, que ha devuelto el terror puro a la pantalla chica, posicionándose como una de las favoritas entre los amantes del género en la actualidad.

La producción está basada en la famosa novela de Stephen King, sobre la horrorosa y despiadada criatura, Pennywise, con forma de payaso que se alimenta del miedo y el cuerpo físico de sus víctimas.

La serie que debutó el pasado 26 de octubre con un primer desconcertante e impresionante capítulo, ha estrenado un nuevo episodio cada domingo, y pronto llegará al final de su primer temporada.

¿A qué hora se estrena el capítulo 6 de It: Welcome to Derry?

Tras los inquietantes e impactantes sucesos que dejó el capítulo 5, donde se vio por primera vez en la temporada a Pennywise en su icónica forma del payaso bailarín, la producción entra en su recta final, ya que después de este domingo, quedarán únicamente dos estrenos más.

En México, el sexto capítulo, titulado "In the Name of the Father" o "En el nombre del Padre" en español, estará disponible a partir de las 8 de la noche de este domingo 30 de noviembre.

En otros países de Latinoamérica, los seguidores de la franquicia podrán ver el episodio en los siguientes horarios:

  • Argentina: 11 PM
  • Chile: 11 PM
  • Colombia: 9 PM
  • Ecuador: 9 PM
  • Perú: 9 PM
  • Venezuela: 10 PM
  • Bolivia: 10 PM

