¿A qué hora ver el episodio 6 de It: Welcome to Derry, hoy 30 de noviembre?

Este domingo 30 de noviembre se estrena el sexto capítulo de "It: Welcome to Derry", la serie original de HBO, que ha devuelto el terror puro a la pantalla chica, posicionándose como una de las favoritas entre los amantes del género en la actualidad.

La producción está basada en la famosa novela de Stephen King, sobre la horrorosa y despiadada criatura, Pennywise, con forma de payaso que se alimenta del miedo y el cuerpo físico de sus víctimas.

La serie que debutó el pasado 26 de octubre con un primer desconcertante e impresionante capítulo, ha estrenado un nuevo episodio cada domingo, y pronto llegará al final de su primer temporada.

¿A qué hora se estrena el capítulo 6 de It: Welcome to Derry?

Tras los inquietantes e impactantes sucesos que dejó el capítulo 5, donde se vio por primera vez en la temporada a Pennywise en su icónica forma del payaso bailarín, la producción entra en su recta final, ya que después de este domingo, quedarán únicamente dos estrenos más.

En México, el sexto capítulo, titulado "In the Name of the Father" o "En el nombre del Padre" en español, estará disponible a partir de las 8 de la noche de este domingo 30 de noviembre.

En otros países de Latinoamérica, los seguidores de la franquicia podrán ver el episodio en los siguientes horarios:

Argentina: 11 PM

Chile: 11 PM

Colombia: 9 PM

Ecuador: 9 PM

Perú: 9 PM

Venezuela: 10 PM

Bolivia: 10 PM

Domingo = nuevo trauma colectivo. Cita fija con el miedo. 8 PM 🇲🇽 / 9 PM 🇨🇴 / 11 PM 🇦🇷 #ITBienvenidosADerry en HBO Max. pic.twitter.com/5EHoWWVxBH — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) November 8, 2025

