9M: Un día sin nosotras 2026; ¿te pueden sancionar si no asistes al trabajo o a clases por el paro nacional?; esto se sabe

El 9 de marzo, un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer —fecha en la que millones de mujeres en México salen a las calles a protestar y exigir un alto a la violencia de género en el país—, se impulsa el paro nacional "Un día sin nosotras".

Esta protesta busca visibilizar y reconocer el papel que tienen las mujeres en la nación. Consiste en un paro de actividades que evidencia el impacto social y laboral que tendría la ausencia de las mujeres en la vida cotidiana del país, creando una jornada de concientización y reflexión sobre la exigencia de igualdad sustantiva.

Este movimiento surgió en 2020, a partir de los llamados por redes sociales de diversos colectivos feministas, bajo la premisa de que eso es lo que sucede cuando una mujer o niña desaparece o es asesinada: no asiste al día siguiente a clases o al trabajo, no prepara desayunos, no lleva a sus hijos a la escuela, no contesta mensajes ni llamadas, etc.; y actualmente se encuentra en proceso para ser legislado y reconocido como una fecha oficial en todo México.

Lee también 9 de marzo: "Un día sin nosotras" 2026; ¿cómo unirse al movimiento en México?

Marcha del 8M 2026 en CDMX. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL

¿Te pueden sancionar si no asistes a clases o al trabajo el 9 de marzo?

La respuesta corta es sí. Ya que el 9 de marzo no es una fecha oficialmente reconocida por la Ley Federal del Trabajo (LFT), sí cuenta como falta ausentarte de tu empleo para formar parte del paro nacional de mujeres en México, a menos de que la organización haya concedido el día a quienes deseen sumarse al movimiento social.

Por su parte, la SEP, la UNAM, el IPN y la UAM, tampoco reconocen esta fecha como feriada o inhábil, lo que significa que se espera que las clases se lleven a cabo con normalidad, en los horarios establecidos para cada estudiante.

Lee también 9 de marzo: "Un día sin nosotras" 2026; ¿cómo unirse al movimiento en México?

9 de marzo: "Un día sin nosotras" 2026; ¿cómo unirse al movimiento en México? Foto: Imagen generada con IA

No obstante, muchas de estas instituciones, han expresado su apoyo al movimiento, comunicando explícitamente que no habrá repercusiones a las mujeres que deseen, de manera voluntaria, unirse al paro nacional. Esto quiere decir que no se registrarán faltas, ni se realizarán actividades irrepetibles.

Facultades como la de Ciencias (UNAM), FES Aragón, FES Iztacala y CCH Vallejo, se han pronunciado a favor del paro.

*Con información de Miriam De Santos Morales.

También te interesará:

Cuando la música también se viste; los outfits más icónicos de EDC México 2026

Historias de San Valentín; mientras otros celebran el romance, cirujana revela cómo encontró el amor más puro en el quirófano

¿Cada cuánto limpiar la arena de tu gato?; conoce cómo dejarla impecable

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu