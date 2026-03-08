Más Información

9 de marzo: "Un día sin nosotras" 2026; ¿cómo unirse al movimiento en México?

9 de marzo: "Un día sin nosotras" 2026; ¿cómo unirse al movimiento en México?

Adrián Marcelo reacciona a fiesta lujosa de XV años en Tabasco; "Austeridad Republicana", dice

Adrián Marcelo reacciona a fiesta lujosa de XV años en Tabasco; "Austeridad Republicana", dice

La vez que Timothée Chalamet desconoció la historia de Sansón; usuarios reviven video tras comentarios sobre el ballet y la ópera

La vez que Timothée Chalamet desconoció la historia de Sansón; usuarios reviven video tras comentarios sobre el ballet y la ópera

Google lanza doodle especial este 8M por el Día Internacional de la Mujer; así se ve

Google lanza doodle especial este 8M por el Día Internacional de la Mujer; así se ve

Cambio de horario 2026: estos son los estados que deberán ajustar el reloj este 8 de marzo

Cambio de horario 2026: estos son los estados que deberán ajustar el reloj este 8 de marzo

Cada 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer, se impulsa en México el paro nacional , una protesta social que busca visibilizar y reconocer el papel de las mujeres en la sociedad y denunciar la desigualdad de género.

Esta consiste en un paro de actividades que busca evidenciar el impacto social y laboral que tendría la ausencia de las mujeres en la vida cotidiana del país, creando una jornada de concientización y reflexión sobre la exigencia de igualdad sustantiva.

El pasado miércoles 4 de marzo de 2026, la Comisión de Estudios Legislativos Primera, presidida por el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aprobó el dictamen para declarar el 9 de marzo como "Día Nacional Sin Nosotras", tras su aprobación por la Cámara de Diputados en 2023.

Nadie se mueve, nadie escucha #9M
Nadie se mueve, nadie escucha #9M

¿Cómo unirse al ejercicio nacional?

Este movimiento invita a las mujeres a ausentarse voluntariamente de sus actividades cotidianas laborales, escolares, comerciales y domésticas para concientizar sobre el papel que desempeñan en los espacios públicos y en todos los ámbitos de la vida social política, económica y cultural del país.

De esta forma, se hace el llamado a todas las mujeres del país a no asistir a trabajar y estudiar, además de no salir a la calle a hacer compras ni consumir nada y evitar cualquier actividad en redes sociales, como una manera simbólica de mostrar cómo sería el país sin la participación de las mujeres.

Estas son las formas de unirse y participar:

  • No asistir al trabajo o a la escuela
  • Evitar compras o actividades económicas
  • Permanecer en casa
  • Difundir el mensaje en redes sociales, informarse y generar diálogo

¿Cómo surgió esta dinámica?

El movimiento "Un Día Sin Nosotras" tiene su origen en México el 9 de marzo de 2020, a partir de una convocatoria de colectivos feministas, entre ellos el grupo originario de Veracruz "Las Brujas del Mar", para protestar contra la violencia hacia las mujeres y visibilizar su contribución económica y social nacional.

Fotos: jorge alvarado

En relación a ello, el senador Emmanuel Reyes Carmona, del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, dijo que esta propuesta tiene su origen en un movimiento social, el cual ha logrado trascender las fronteras y ha permeado exitosamente en diversos países del mundo.

"Las mujeres han recurrido a la suspensión colectiva de actividades, como una protesta pacífica para evidenciar las profundas desigualdades estructurales que aún persisten, para denunciar las distintas formas de violencia que enfrentan en su vida cotidiana", destacó.

Bajo el lema "El nueve nadie se mueve", este ejercicio encuentra sustento en el artículo 4 constitucional, que reconoce la igualdad entre mujeres y hombres, así como el deber del Estado de garantizar a todas las personas una vida libre de violencias.

