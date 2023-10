7 hábitos para eliminar la grasa corporal

Perder grasa corporal no es una tarea sencilla, pero con la combinación adecuada de hábitos y decisiones informadas, puedes lograr resultados notables en tu camino hacia una mejor salud y una figura más esbelta. La grasa corporal en exceso no solo afecta la apariencia física, sino que también puede aumentar el riesgo de desarrollar diversas enfermedades. Aquí te presentamos siete hábitos respaldados por la ciencia que te ayudarán a eliminar la grasa corporal de manera efectiva.

Incorpora estos 7 hábitos para reducir tu grasa corporal

1. Entrenamiento de Fuerza

No caigas en el mito de que el entrenamiento de fuerza solo es para aquellos que buscan aumentar la masa muscular. Realizar ejercicios de resistencia, como levantamiento de pesas, no solo te brindará fuerza y resistencia, sino que también contribuirá a la pérdida de grasa. A medida que construyes músculo, tu cuerpo quemará más calorías para mantenerlo. Esto, a su vez, te ayudará a reducir la grasa corporal. Según un estudio publicado en la National Library of Medicine, el entrenamiento de fuerza es esencial para mejorar la composición corporal.

2. Entrenamiento HIIT

El entrenamiento de alta intensidad (HIIT) ha demostrado ser altamente efectivo para quemar grasa. Estas sesiones cortas y vigorosas queman hasta un 30% más de calorías en comparación con las sesiones de cardio más largas. Además, requieren menos tiempo para completarse. Implementar el HIIT como hábito puede acelerar la pérdida de grasa y mejorar la salud cardiovascular.

3. Cardio Moderado

No subestimes el poder del cardio moderado, como caminar, correr, nadar o bailar. Un estudio titulado "Effects of a High vs Moderate Volume of Aerobic Exercise on Adiposity Outcomes in Postmenopausal Women: A Randomized Clinical Trial" respalda la idea de que realizar de 20 a 40 minutos de cardio moderado mejora el metabolismo y ayuda a reducir la grasa visceral. Combina el cardio moderado con el HIIT para obtener resultados óptimos.

4. Descanso y Sueño de Calidad

El sueño es un componente crucial en la lucha contra la grasa corporal. Numerosos estudios han demostrado que la falta de sueño puede tener un impacto negativo en tu peso y tu apetito. La privación del sueño puede aumentar los antojos de alimentos poco saludables y llevar al aumento del porcentaje de grasa. Asegúrate de dormir lo suficiente todas las noches para mantener equilibradas tus hormonas del hambre.

5. Alimentación Saludable

El control de la dieta es esencial para perder grasa corporal. Incorpora alimentos ricos en proteínas magras, fibras, grasas saludables y carbohidratos complejos en tu plan alimenticio. Reduce la ingesta de azúcares y alimentos procesados. Mantén un déficit calórico moderado para perder peso de manera sostenible.

6. Hidratación

Beber suficiente agua es fundamental para el proceso de pérdida de grasa. El agua no solo mantiene tu cuerpo hidratado, sino que también puede ayudar a controlar el apetito. A menudo, la sed se confunde con el hambre, lo que puede llevar a comer en exceso.

7. Estrés y Bienestar Emocional

El estrés crónico puede contribuir al aumento de peso y la acumulación de grasa abdominal. Practica técnicas de manejo del estrés, como la meditación y el yoga, para reducir los niveles de cortisol, una hormona relacionada con el estrés que puede favorecer la acumulación de grasa en el abdomen.