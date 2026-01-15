2x1 en Ticketmaster; conoce la lista de eventos con promoción especial

Más Información
Patrimonio Hoy: la colaboración de Cemex y la Fundación Comunitaria Oaxaca para construir hogares a familias indígenas
Del trámite a la sátira; los mejores cartones que provocó el registro obligatorio de celulares en México
Ticketmaster anunció una nueva edición de su promoción semanal de 2x1 este jueves 15 de enero, una de las más esperadas por los amantes del entretenimiento, que buscan acudir a sus espectáculos favoritos pagando menos.
Desde obras de teatro, musicales, conciertos, shows para toda la familia, entre otros; la gran variedad de eventos en los que aplica esta promoción aseguran que todas y todos encuentren algo de su interés.
Aquí te contamos cuáles son las funciones participantes para las cuales la plataforma ha habilitado el descuento de 2x1, que estará activo únicamente este jueves 15 de enero.
Lee también Euphoria 3: ¿cuándo se estrena la nueva temporada?; esto se sabe
¿Qué eventos tienen 2x1 este 15 de enero?
Conciertos
- Doja Cat
- Sixpence None the Richer
- Jesse y Joy
- Paty Cantu
- Aleks Syntek
- Kalimba
- Elefante
- Edith Márquez
- Pink Floyd Sinfónico
- Do You Remember Show
- Trendline Utopía Tour
- La Sonora DInamita
- Jorge Muníz
- Francisco Céspedes
- Manoella Torres
- Jaime Varela
- Leiva
- Guadalupe Pineda
- Entre otros...
Obras de teatro
- Los monólogos de la vagina
- MentiDrags
- Toc Toc
- Como quieras...¡Perro Ámame!
- El juego que todos jugamos
- La obra que sale mal
- Loco amor
- La obscenidad de la carne
- Cruise
- El Sótano
- Mentiras el Musical
- La dama de negro
- Por la punta de la nariz
- El Tenorio cómico
- Sí soy yo no eres tú
- Ballet folklórico de Amalia Hernández
- El diario de un loco
- La nota
- Qué desastre de función
- ¿Cómo ser feliz en 3 segundos?
- Entre otros...
Lee también Del trámite a la sátira; los mejores cartones que provocó el registro obligatorio de celulares en México
Eventos especiales
- The Messi Experience
- Clue
- Titanic Movie Concert
- Jaime Maussan
- Tributo a Selena
- Andreas Zenetti, Un show con mucho humor
Eventos familiares
- Ringolingus
- Magos Joe y Moy
- Dinosaurios al rescate
- La Sirenita
Puedes explorar la página de Ticketmaster, descubrir la gran variedad de eventos disponibles y adquirir tus boletos hoy mismo. ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.
También te interesará:
Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas y admite una “vulnerabilidad técnica”
“No me sentiré 100% libre hasta que elijamos nosotros”: Neurokiller apoya captura de Maduro, pero advierte incertidumbre democrática
¿Por qué es importante jugar con tu gato? Conoce los beneficios
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
ngmu
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]