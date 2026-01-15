2x1 en Ticketmaster; conoce la lista de eventos con promoción especial

Ticketmaster anunció una nueva edición de su promoción semanal de 2x1 este jueves 15 de enero, una de las más esperadas por los amantes del entretenimiento, que buscan acudir a sus espectáculos favoritos pagando menos.

Desde obras de teatro, musicales, conciertos, shows para toda la familia, entre otros; la gran variedad de eventos en los que aplica esta promoción aseguran que todas y todos encuentren algo de su interés.

Aquí te contamos cuáles son las funciones participantes para las cuales la plataforma ha habilitado el descuento de 2x1, que estará activo únicamente este jueves 15 de enero.

Esta oferta estará vigente únicamente este jueves. Foto: Ticketmaster.com

¿Qué eventos tienen 2x1 este 15 de enero?

Conciertos

Doja Cat

Sixpence None the Richer

Jesse y Joy

Paty Cantu

Aleks Syntek

Kalimba

Elefante

Edith Márquez

Pink Floyd Sinfónico

Do You Remember Show

Trendline Utopía Tour

La Sonora DInamita

Jorge Muníz

Francisco Céspedes

Manoella Torres

Jaime Varela

Leiva

Guadalupe Pineda

Entre otros...

Obras de teatro

Los monólogos de la vagina

MentiDrags

Toc Toc

Como quieras...¡Perro Ámame!

El juego que todos jugamos

La obra que sale mal

Loco amor

La obscenidad de la carne

Cruise

El Sótano

Mentiras el Musical

La dama de negro

Por la punta de la nariz

El Tenorio cómico

Sí soy yo no eres tú

Ballet folklórico de Amalia Hernández

El diario de un loco

La nota

Qué desastre de función

¿Cómo ser feliz en 3 segundos?

Entre otros...

Puedes buscar el evento por artista, categoría, foro, ciudad o estado. Foto: Ticketmaster.com

Eventos especiales

The Messi Experience

Clue

Titanic Movie Concert

Jaime Maussan

Tributo a Selena

Andreas Zenetti, Un show con mucho humor

Eventos familiares

Ringolingus

Magos Joe y Moy

Dinosaurios al rescate

La Sirenita

Puedes explorar la página de Ticketmaster, descubrir la gran variedad de eventos disponibles y adquirir tus boletos hoy mismo. ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.

