Del trámite a la sátira; los mejores cartones que provocó el registro obligatorio de celulares en México

El pasado 9 de enero inició en México el registro de líneas telefónicas para números activos. La disposición aplica a usuarios de compañías como Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán.

Registro de Telefonía Móvil. Foto: Unsplash

El trámite deberá completarse antes del 29 de junio de 2026. A partir del 30 de junio, las líneas que no cumplan con el registro obligatorio de celulares serán suspendidas.

El objetivo señalado por las autoridades es combatir extorsiones, fraudes y otras prácticas delictivas vinculadas al uso de teléfonos móviles.

Temor por el uso de datos personales

Desde su anuncio, este registro generó reacciones entre usuarios, quienes por medio de redes sociales difundieron señalamientos sobre posibles riesgos en el manejo de datos personales. Algunos apuntaron a un presunto uso indebido de información por parte de empresas de telecomunicaciones, como Telcel, mientras otros expresaron inquietud por un posible acceso gubernamental a los datos de los ciudadanos.

Ante estas preocupaciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró el 13 de enero que el registro no está relacionado con vigilancia. Explicó que los datos permanecen en manos de las compañías telefónicas y que solo pueden ser solicitados por autoridades en caso de investigación de un delito.

Registro de Telefonía Móvil. Foto: Unsplash

Los mejores cartones que provocó el registro obligatorio de celulares en México

La polémica también se trasladó al terreno de la caricatura política. Diversos moneros publicaron cartones que abordan el tema desde distintas perspectivas, muchos de ellos centrados en la figura presidencial y en la relación entre ciudadanía, datos personales y poder.

“Registro sin control”, de Osvaldo Muñoz

En este cartón, publicado en El Sol de México, se observa a un usuario de telefonía sentado en el suelo, sosteniendo un celular. Sobre él se impone una huella digital de gran tamaño. Alrededor aparecen referencias a la CURP, el SAT, una credencial de identificación, un personaje asociado al hackeo y un símbolo monetario.

La imagen plantea la acumulación de información personal en un solo sistema y su posible exposición a delitos como el robo de identidad o el fraude.

Los mejores cartones que provocó el registro obligatorio de celulares en México. Foto: Redes sociales

Cartón de Qucho sobre la “Ley Telecom”

La obra muestra a Claudia Sheinbaum de pie dentro de un camión, identificada con una banda que dice “Ley Telecom”. Desde una posición elevada, se dirige a los pasajeros con frases que remiten a un asalto en transporte público: “¡Cámara, ya se la saben!” y “¡Sus celulares!”.

El mensaje sugiere una entrega forzada de datos bajo una norma impulsada desde el poder.

Cartón registro obligatorio de celulares. Foto: Redes sociales

“Registro de celulares”, de Rictus

Publicado en El Financiero, este cartón presenta una celda con un letrero que dice “Registro de celulares”. Dentro, un usuario aparece tras una reja, sosteniendo su teléfono móvil.

La escena plantea una relación entre control estatal y restricción de libertades, donde el ciudadano queda bajo resguardo mientras el poder conserva las llaves.

Cartón registro obligatorio de celulares. Foto: Redes sociales

“La transformación digital”, de Jabaz Memero

En el cartón publicado por Milenio, un usuario aparece con las manos en la cabeza frente a pantallas llenas de código. Los globos de texto advierten sobre cuentas vulnerables al vincularse con la CURP y expresan preocupación por la seguridad informática.

La imagen remite a riesgos asociados a bases de datos, filtraciones y protección de información, extendiendo la inquietud al conjunto de los usuarios de telefonía móvil.

Cartón registro obligatorio de celulares. Foto: Redes sociales

