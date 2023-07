¿Qué pensarías si te dijeran que existe un intercambio masivo de archivos que no está ligado al internet? En esta época podría sonar algo imposible, sin embargo, es posible compartir con el mundo tu música, libros, escritos o cualquier archivo digital en una USB sin tener que estar en línea es posible y aquí te explicamos de qué se trata.

Compartir archivos o información digital no necesariamente requiere de una red sofisticada para que miles de personas en el mundo puedan acceder a ella. Solo necesitas un pendrive y podrás parte de un proyecto increíble.

La USB que planea cambiar el mundo digital

El proyecto conocido como DeadDrops es una creación del artista alemán Aram Bartholl, el cual consiste en colocar en algún punto de acceso público en cualquier parte del mundo, ciudad o vecindario una USB incrustada en la pared y que esta tenga una vía libre para poder acceder a ella desde un ordenador o celular.

Este proyecto que inició en el 2010, se ha popularizado en todo el mundo, pues esta red de intercambio de archivos digitales fuera de línea se ha convertido en toda una idea increíble que ha logrado expandirse y continuar viviendo 13 años después de su primera instalación en Nueva York.

Si quisieras participar en esta red lo único que necesitas es entrar a la página oficial de deaddrops.com y leer el manifiesto del artista y las instrucciones específicas para poder acceder a este intercambio de información anónima y de total acceso al público.

Dentro de las instrucciones que te especifica este este manifiesto es compartir de manera totalmente libre información “Un Dead Drop real se monta como una unidad de almacenamiento masivo de lectura y escritura sin ningún software personalizado”.

¿Qué es lo que contiene cada una de estas USB?

De acuerdo con el manifiesto que Aram Bartholl hizo, esta red creada a partir de una sola USB es única en el mundo y busca el intercambio de archivos y distribución de datos de manera masiva y en total libertad y sin necesidad de internet.

Pese a que existen 2,273 USB's esparcidas alrededor del mundo sumando un total de 70, 473 GB en total, así lo indica su portal. Solo se conoce que cada pendrive contiene el manifiesto para seguir compartiendo esta red off line, todos los demás archivos que contiene son desconocidos en la red. Aunque no existe una regla que estipule que es lo que puedes compartir y que cosas no, el límite no existe pues la libertad que tiene este proyecto se ha hecho muy popular.

Y la única manera de saber que hay en su interior es averiguarlo por ti mismo. Ya que en el mismo sitio oficial de DeadDrops puedes encontrar un mapa para saber cual USB está más cerca de ti.

Ya que en el momento que cualquier persona quiera unirse a esta red y colocar un pendrive es necesario rellenar un formulario en su misma página web para saber la ubicación de este, así como también colocar tres fotografías del sitio donde se encuentra para conocer su ubicación real y empezar a compartir archivos de manera off line.

