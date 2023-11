La nostalgia llegó a los fanáticos de la banda británica The Beatles y es que ayer se lanzó "Now and Then", la última canción del grupo de Liverpool. Este nuevo sencillo reúne a los cuatro integrantes: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, esto con ayuda de la inteligencia artificial (IA).

A través de un cortometraje disponible en el canal de YouTube de la banda, se cuenta la historia detrás de esta canción y cómo lograron lanzarla gracias al poder de las nuevas tecnologías.

Paul McCartney y Ringo Starr recurrieron al aprendizaje automático para reconstruir un demo creado por John Lennon y el cual tenía baja fidelidad.

"En la cinta de demostración de John, era un poco difícil escuchar el piano. Y en aquellos días, por supuesto, no teníamos la tecnología para hacer la separación", señaló McCartney. Cuando intentaban resaltar la voz de Lennon, simplemente no podían pues el piano se sobreponía a la voz del intérprete.

Por lo que en ese tiempo prefirieron dejar a un lado la canción, la cual permaneció en el baúl por casi un cuarto de siglo.

La reconstrucción de "Now and Then"

Peter Jackson, director, guionista y productor, decidió trabajar en el documental Get Back en 2021 para Disney+. Para ello, junto con su equipo de trabajo, decidieron desarrollar una tecnología que les permitiera tomar cualquier pieza musical y dividir los componentes de la música gracias al aprendizaje automático y lo cual les ayudó a esculpir un poco los clásicos de The Beatles.

Después de ello, McCartney y Starr vieron una oportunidad para retomar "Now and Then", una canción que simplemente no podía salir a la luz debido a la calidad con la que estaba grabada la melodía.

Esta canción fue grabada en los años 70 por John Lennon, posteriormente, en 1995, George Harrison añadió líneas en guitarra, aún así, la canción no logró salir a la luz. Fue hasta que decidieron someterla a un proceso de reconstrucción con la que lograron preservar la claridad de la voz de John Lennon separándola del piano, además de añadir nuevas partes vocales e instrumentales de McCartney y Starr.

"Ahí estaba la voz de John, clara como el cristal. Fue emocionante. Y todos tocamos. Es una grabación genuina de The Beatles en 2023", enfatizó Paul McCartney en el documental.

Además de lanzar la canción en todas las plataformas digitales, a través de YouTube se compartió un video musical que reúne imágenes de la grabación con Paul McCartney y Ringo Starr así como imágenes inéditas de los ya fallecidos John Lennon y George Harrison quienes también se unieron al estudio de grabación ayuda de la IA. Sin duda, imágenes nostálgicas para todos los fans de The Beatles.

