Nueva York, EU.- La nostalgia es un poderoso imán, arrastra incluso a los corazones más templados hacia el pasado. La promesa de jugar clásicos como The Legend of Zelda: The Wind Waker y F-ZERO GX en la Nintendo Switch 2 es una invitación a recuperar esa parte de nosotros alguna vez maravillada con mundos imposibles.

Pero la decisión de Nintendo de resucitar títulos del GameCube en su nueva consola no es una simple reverencia al pasado. Es una declaración de principios: la jugabilidad y la diversión siempre estarán por encima del espectáculo visual, por más deslumbrante que este sea.

"Es el calor humano, la parte emocional donde se ve la reacción de las personas cuando están ganando o perdiendo, contando chistes y cuentos. Con la cámara te puedes conectar a otro nivel.

"El audio sirve, pero la cámara es algo muy especial", confiesa a Bill van Zyll, vicepresidente y manager general de Nintendo Latinoamérica, mientras conversamos después la premiere del Nintendo Switch Experience en Manhattan, refiriéndose a la nueva cámara de esta consola.

Bill van Zyll, vicepresidente de Nintendo Latam | Foto: Juan Pablo Aguilar

Quienes critican la modesta resolución de la cámara o consideran banal la inclusión de juegos de una consola antigua están mirando el lienzo sin ver la pintura. Con estos elementos aparentemente simples, Nintendo apunta hacia algo más profundo: el calor humano en un mundo cada vez más digital.

Esto no significa que la compañía fundada por Fusajiro Yamauchi renuncie a la innovación tecnológica. Al contrario, con la incorporación de esta cámara, Nintendo libra una batalla para muchos perdida: recuperar la conexión emocional primitiva, casi visceral, a través de un medio tan sofisticado como un videojuego.

Switch 2: juegos nuevos, reacciones primitivas

¿La cámara es un accesorio trivial? No. Durante el hands-on, observé cómo los juegos que la utilizaban magnetizaban a los asistentes. En el fondo, seguimos prefiriendo experiencias tangibles, breves pero intensas. Quizás la verdadera inmersión en 2025 no consiste en perderse en mundos virtuales, sino en encontrarse con otros a través de ellos.

"Puedes elegir dónde colocar la cámara, en la cara o en el cuerpo entero, decidir si mostrar el ambiente alrededor o no; es muy versátil. El objetivo es mejorar la experiencia de juego", añade Van Zyll, quien explica que el marco de una pintura puede cambiar completamente la percepción de la obra.

Presentación de la Nintendo Switch 2 | Foto: Juan Pablo Aguilar

En el evento, Doug Bowser, presidente de Nintendo of America, subrayó las virtudes del dispositivo con el entusiasmo de un niño mostrando su juguete favorito: "la idea es jugar con otros online, pero de manera cercana, como si estuvieran en el mismo lugar".

Los presentes celebraron con fervor, pero el comentario que siguió enfrió ligeramente el ambiente: "eventualmente, se necesitará la membresía de Nintendo Switch Online para utilizarla". Fue como leer las calorías del postre recién ingerido.

La ciencia de la conexión

La implementación de la cámara no es un capricho tecnológico. Aproximadamente la mitad de la comunicación se transmite a través de expresiones faciales, el 38% mediante el tono de voz y apenas un 7% a través de las palabras, de acuerdo con el estudio de Albert Mehrabian.

Nintendo no improvisa; aplica a sus videojuegos psicología básica y los descubrimientos de las ciencias cognitivas de años recientes. Investigaciones contemporáneas como las de Nancy Kanwisher han identificado la región cerebral que se activa selectivamente cuando vemos rostros, en comparación con objetos inanimados.

Nintendo Direct 2025 | Foto: Juan Pablo Aguilar

Quizá, la cámara de la Switch 2 no pretende impresionar con su resolución, sino activar zonas cerebrales antes dormidas en los videojuegos.

Además, la incorporación de títulos del GameCube a la biblioteca de Nintendo Switch evidencia que la diversión y la emoción siguen siendo la brújula de la marca, por encima de cualquier alarde técnico.

