Nintendo decidió que el verano de 2025 será el escenario de su próximo gran espectáculo: la llegada de la Nintendo Switch 2, programada para el 5 de junio y con un precio de 450 USD (9,200 pesos, aproximadamente). ¿Para qué gastar en un viaje a la playa de algunos días si puedes invertir en un videojuego que te durará varios años?

Con un enfoque renovado en el streaming, la Switch 2 será una consola enfocada en la convivencia social. Se integrará un micrófono que te permite chatear con otros jugadores, como si estuvieras en una conversación de café, pero con más acción y menos cafeína.

Además, podrás compartir tu pantalla y, si te atreves, añadir una cámara. Todos podrán compartir las caras que hacen cuando pierden un nivel de "Mario Kart World" (que por cierto, te dejará circular por donde sea en ese mundo).

Nintendo Switch 2. Foto: Nintendo

Eso sí, prepárate para una suscripción a GameChat que vendrá con controles parentales, porque, claro, no todos los padres están listos para ver a sus hijos convertirse en leyendas del karting.

La consola no se queda atrás en lo técnico. NS2 cuenta con una pantalla de 7.9 pulgadas y una resolución de 1080, además promete juegos de hasta 120 cuadros por segundo. Y si eso no fuera suficiente, tendrás 256 gigabytes de almacenamiento interno y controles de ratón porque, ¿quién no quiere jugar como si estuviera en una oficina?

Imagen: especial

En cuanto a los juegos, la alineación inicial es un verdadero festín: "Mario Kart World" permitirá que hasta 24 jugadores se lancen a la aventura en un mundo abierto. "Donkey Kong Bananza" marcará el regreso triunfal de Donkey Kong en 3D, con un personaje que puede destrozar lo que se le ponga a su paso. Y para los fanáticos de Kirby, "Kirby Air Riders" será la secuela que todos esperaban, un homenaje a la era dorada del GameCube.

Además, se lanzarán otras reediciones de Nintendo Game Cube. Piénsalo bien: ¿vacaciones de unos días o la Nintendo Switch 2? Pronto liberaremos más noticias y características…

