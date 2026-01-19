Cada tercer lunes de enero, el mundo identifica esta fecha como el "Blue Monday", conocido como el día más triste del año. Aunque no existe evidencia científica que respalde esta afirmación, el concepto surgió a partir de una fórmula propuesta por el psicólogo Cliff Arnall, quien sostuvo que factores como el clima, las deudas acumuladas tras las fiestas de fin de año y la disminución de la motivación para cumplir los propósitos de Año Nuevo influyen en el estado de ánimo de las personas.

La primera vez que apareció este término fue en 2005 y cada tercer lunes de enero suele ser nombrado así. Sin embargo, algunas personas han señalado que esto solo forma parte de una estrategia de marketing por lo que suelen darle poca importancia al día.

Pero, si tu eres de las personas que cree que este es un día triste y que las personas a tu alrededor pueden llegar a sentirse con un ánimo bajo, puedes escribirle alguno de los siguientes mensajes por WhatsApp para hacerlos sentir mejor.

10 mensajes que puedes enviarle a tus amigos durante el Blue Monday

Si no tiene una idea de qué mandar como mensaje para este Blue Monday, aquí te dejamos algunas opciones:

Dicen que hoy es el Blue Monday , pero recuerda: sobreviviste al lunes y eso ya es un logro enorme.

, pero recuerda: sobreviviste al lunes y eso ya es un logro enorme. Si hoy todo pesa un poco más, date permiso de ir despacio. No estás fallando, estás avanzando.

Un café caliente, tu canción favorita y este mensaje para recordarte que hoy también cuenta.

El día puede estar gris, pero tú sigues siendo luz. No lo olvides.

No tienes que tenerlo todo resuelto hoy. Con estar aquí, ya es suficiente.

Respira. Este lunes no define tu semana ni tu ánimo para siempre.

Enero se siente largo, pero cada día te acerca más a algo nuevo.

Aunque hoy cueste, estás haciendo lo mejor que puedes… y eso vale muchísimo.

Pon esa canción que te levanta el ánimo y recuerda que todo es más llevadero con música.

Si hoy no fue tu mejor día, mañana es una nueva oportunidad. Aquí estoy para ti.

Ahora que ya tienes algunas opciones de mensajes para enviar durante este Blue Monday, no te olvides de mandárselo a tu persona favorita por WhatsApp.

