Los cambios en X no paran desde que Elon Musk tomó el poder de la plataforma. Y es que la red social conocida anteriormente como Twitter, ha tenido varios cambios drásticos, empezando por su nombre, la desaparición del famoso pajarito azul hasta el reciente cambio en las tarjetas de los enlaces.

Y todo parece indicar que habrán nuevos cambios en la plataforma. Musk ha tomado la decisión de desaparecer los likes y reposteos de la plataforma con el fin de darle un cambio estético al feed.

Imagen: captura de pantalla

"A continuación, eliminaremos todos los botones de acción con sus recuentos de interacción superfluos del timeline. Solo se mostrará el recuento de vistas, a menos que toque una publicación" señaló Elon Musk en un tweet.

¿Qué pasará con los likes y reposteos?

Aunque por el momento no es seguro si se va a realizar este cambio, puede que en algún punto la forma de interactuar cambie completamente en X. Pues aunque ya no estén los iconos de like y reposteo, estas acciones continuarán en la plataforma.

Todo parece indicar que las interacciones serán sustituidas por gestos, por ejemplo, para dar "Me gusta" tendrías que dar dos toques o para responder debes deslizar la publicación a un lado.

Elon Musk se podría despedir de la imagen tradicional de Twitter. Foto: Elon Musk

En cuanto a la visibilidad de los números de alcance de una publicación, estos aparecerán únicamente al ingresar al tweet, por lo que simple vista no se podrán ver el número de me gusta o respuestas. De acuerdo con Musk, "esto ayudará a dar mayor legibilidad" al feed de la plataforma.

Por el momento no hay más detalles sobre estos cambios, por lo que debemos esperar a las actualizaciones que brinde Elon Musk en los siguientes días.

Otros cambios en X

Como mencionábamos en un principio, Musk ha sometido a X a diversos cambios, por lo que la red social ya no es como la conocíamos anteriormente. A continuación dejamos una recopilación de cambios que ha realizado el también CEO de Tesla a la plataforma:

Cambio de nombre de Twitter a X

Desaparición del famoso logotipo del pajarito azul

Adiós a los términos tweet, twittear, retweet

Aparición de X Premium

Limitación del número de publicaciones en el feed

Foto: Especial

