Por Daniel Ríos, Vicepresidente Adjunto de Asuntos Externos y Sustentabilidad de AT&T

Mi mamá, con esta maravillosa cualidad que tienen todas las mamás del mundo de repetir las cosas una y otra vez, siempre me decía: no dejes que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer porque los que no pueden te dirán que tú tampoco. Me enseñó a tener sueños, a creer firmemente que podía alcanzarlos y a ser independiente.

Cuando no ves y no puedes hacer lo mismo que los demás, de repente te das cuenta de que eres diferente. Mi mamá se esforzó en demostrarme que, si bien no podría hacer lo mismo que los demás, había más de un camino para conseguir los mismos resultados. Así que con una madre como la mía lo difícil habría sido no llegar.

La labor de las madres en México: Apoyando a personas con discapacidad y superando barreras

En México, vivimos 21 millones de personas con discapacidad. Detrás de cada una de estas personas hay una madre, como la mía, que apelaron a su creatividad y se fabricaron un maletín de trucos para que lográramos superar los retos de crecer, estudiar y trabajar.

En nuestro país, 21 millones de madres de personas con discapacidad consiguen sacar a sus hijos adelante en un entorno diseñado para 'personas promedio', donde 'los no se puede' parecen no tener consecuencias y los 'hay que hacerlo' nos trasforman. Con todas las bondades estadísticas que ofrecen los “promedios”, nosotros queremos sacar el máximo provecho que ofrece la riqueza de la diversidad.

Conectando a través de la inclusión

Sin embargo, la discapacidad está ausente de la publicidad, rara vez los anuncios muestran cómo las personas con discapacidad aprenden, se divierten, conviven y son madres y padres.

De acuerdo con Nielsen, menos de 1% incluye una representación de temas, imágenes o asuntos relacionados con la discapacidad.

Por ello, decidimos dedicar nuestra campaña del Día de las Madres a la importancia de conectar a través de la inclusión, a mostrar que nada puede detenernos cuando se trata de ayudar a las personas por las que sentimos la conexión más fuerte y que la tecnología permite a las personas con discapacidad convertirnos en quienes estamos destinadas a ser.

Mi mamá, como muchas de las madres de personas con discapacidad, descubrió, casi de forma instintiva, que la sobreprotección mata, pero la compasión y el ingenio nos fortalece y da oportunidades.

En AT&T México queremos construir un mundo accesible y sin barreras para celebrar a las personas que más queremos. Las que conectan de verdad.

Leer también: Probamos el Amazon Echo Auto

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters