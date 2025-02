Adam Mosseri, director de Instagram, ha confirmado que la plataforma tendrá un nuevo botón de "dislike" o "no me gusta".

Después de que algunos usuarios notaran este nuevo botón, Mosseri no tuvo más remedio que contar más acerca de la nueva funcionalidad de la plataforma.

A través de una publicación en Threads, Mosseri explicó que este botón le permitirá a los usuarios mostrar de forma privada cuando algo en particular no les guste, como un comentario.

Dislike en Instagram. Imagen: Pexels

Leer también: Instagram lanza en México cuentas para adolescentes; cómo funciona

Por el momento esto es una prueba, por lo que no hay un conteo de los "dislikes", tampoco sabrán quién le dio clic a ese botón.

¿Cómo funcionará el "dislike" en Instagram?

De acuerdo con Adam Mosseri, este botón busca "ayudar a las personas a controlar mejor su experiencia en Instagram y lo que ven en la aplicación".

Este botón estará disponible junto a cada comentario en las publicaciones de Reels o el feed, con el fin de que las personas expresen de forma privada cuando algo no les gusta o no se sienten bien con un comentario en particular.

Lo que se planea con esta opción es "mover estos comentarios (con dislikes) más abajo en la sección de comentarios para ayudar a crear una mejor experiencia", explica Mosseri.

Dislike en Instagram. Imagen: Pexels

Por el momento, solo está disponible para un pequeño grupo de personas en Instagram por lo que aún no existe alguna fecha en particular cuando se pueda lanzar al público en general. Al parecer primero esperan ver cómo funciona y cómo lo toman los usuarios.

Reddit es un ejemplo de la implementación de esta herramienta, lo cual les ha ayudado a clasificar los comentarios y ha mejorado la experiencia del usuario. Al parecer, es lo mismo que espera alcanzar Instagram próximamente.

Leer también: ¿Qué es WikiTok, la red social para personas inteligentes?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters