"Es un celular muy resistente", "Dicen que si lo tiras en agua hirviendo no le pasará nada", "Un auto podría pasar sobre él y no tendría ni un rasguño", son algunos de los comentarios que escucho del nuevo HONOR Magic7 Lite mientras avanzamos por la carretera hacia Valle de Bravo.

Durante la travesía me invaden los pensamientos sobre lo que viviremos durante esta aventura. No nos dieron muchos detalles respecto a las actividades, solo nos aseguraron que quedaríamos "sorprendidos", así que la emoción me embarga.

Anteriormente ya había asistido a un evento en donde probaríamos la "resistencia" de un equipo para otra marca. Sin embargo, aquel viaje me decepcionó debido a que las "pruebas" parecían planeadas y nunca probé por mi cuenta dicha resistencia.

HONOR Magic7 Lite. Imagen: Paloma Vega

Leer también: 3 correos que no deberías abrir para evitar estafas

No quería que la misma historia se repitiera... ¿cumplió mis expectativas este viaje?

Resistencia a prueba

Al llegar al Hotel Misión Grand Valle de Bravo nos recibieron ocho Jeeps 4x4. ¿Para qué las usaríamos durante el viaje? Aún no lo sabía, pero sin duda su presencia levantaba las expectativas.

Después de una corta presentación en donde nos contaron más detalles sobre el equipo y donde la palabra "resistencia" fue una de las que más destacaron, nos señalaron que quedaba en nuestras manos probar el HONOR Magic7 Lite.

En grupos nos subieron a las 4x4 y partimos hacia Corral de Piedra, un parque ecoturístico de Valle de Bravo. Al principio el viaje fue tranquilo en carretera pero al entrar al terreno difícil para llegar a las zonas donde se harían las pruebas la emoción comenzó.

HONOR Magic7 Lite. Imagen: Paloma Vega

Lo primero que probamos al viajar en un terreno irregular fue la estabilidad de la cámara. El HONOR Magic7 Lite cuenta con una cámara principal de 108MP con tecnología 9 en 1 Pixel Binning que permite capturar imágenes en alta calidad.

Además cuenta con estabilización dual que nos permitió capturar videos manteniendo un buen encuadre y sin que casi se notará el movimiento de la Jeep. Consideremos que era un terreno bastante irregular en donde incluso era imposible mantener tu cuerpo estático. Aún así, los resultados fueron favorables.

Parte 1. HONOR Magic7 Lite: ¿de verdad es resistente a todo?



Fuimos a Valle de Bravo a probar el nuevo dispositivo de Honor. Primero pusimos a prueba la estabilización dual de la cámara en un terreno irregular. Estos fueron los resultados: https://t.co/plzs1hpFtm@Honorglobal pic.twitter.com/Nn6ka2jW8l — Tech Bit (@TechBitMx) February 20, 2025

Después de unos minutos en donde ya nos habíamos acostumbrado al ajetreo, llegamos a un terreno plano en donde comenzó la primera prueba.

Al llegar nadie mantuvo el control y se puso a prueba el HONOR Magic7 Lite. El dispositivo comenzó a lanzarse por los aires y dejaban que este cayera al terreno sin cuidado alguno.

¿El resultado? Ninguna marca en nuestro equipo. La pantalla se mantuvo intacta. Recordemos que esta cuenta con un vidrio ultra templado y un diseño curvo 3D, lo cual protege al dispositivo de golpes y rayones.

Parte 2. HONOR Magic7 Lite: ¿de verdad es resistente a todo?



Para la segunda prueba, lanzamos el dispositivo al aire para comprobar su resistencia a caídas: https://t.co/HMHmYE5Vde pic.twitter.com/tERStHE7Eg — Tech Bit (@TechBitMx) February 20, 2025

De acuerdo con HONOR, esta versión puede soportar impactos desde alturas de hasta 2 metros, pero creanme cuando les digo que muchos se aventuraron a arrojarlo desde lugares más altos.

Nuestra siguiente parada fue a un lago en donde se pondría a prueba su certificación contra agua IP65M. El HONOR Magic7 Lite fue arrojado desde la Jeep hacia el lago. En nuestro caso lo aventamos mientras grababa y al sacarlo de las profundidades del agua después de unos minutos nos llevamos la sorpresa de que el celular seguía grabando y la pantalla reaccionaba a nuestros toques. Una prueba más que pasó con éxito.

Parte 3. HONOR Magic7 Lite: ¿de verdad es resistente a todo?



Este celular cuenta con certificación IP65M, la cual lo hace resistente al agua... https://t.co/plzs1hpFtm@Honorglobal pic.twitter.com/zRRPiPLePy — Tech Bit (@TechBitMx) February 20, 2025

Avanzamos a otro spot, al llegar no sabíamos muy bien qué iba a pasar. Nos bajamos de las Jeeps y esperamos instrucciones. De repente, comenzaron a formar las Jeeps en hilera y pusieron un celular en el suelo. La oferta comenzó a subir y poco a poco los asistes comenzamos a colocar más celulares.

¿El resultado? Aproximadamente 10 celulares a los que les iba a pasar encima ocho Jeeps. Realmente el miedo me invadió. ¿Iban a soportar todo el peso de las 4x4?

Pues sí, lo lograron. Sin ningún rasguño y con la pantalla aún funcional resistieron que ocho Jeeps les pasaran por encima.

Parte 4. HONOR Magic7 Lite: ¿de verdad es resistente a todo?



¿Podrá soportar que 8 Jeeps 4x4 pasen encima de él? https://t.co/HMHmYE5Vde@Honorglobal pic.twitter.com/NCC0od2T3z — Tech Bit (@TechBitMx) February 20, 2025

Y si creíamos que esas pruebas eran suficientes para poner a prueba al HONOR Magic7 Lite, para la marca no lo fue. Nos llevaron a un lugar en donde no solo montaron una Jeep encima de unas piedras puntiagudas e irregulares, sino que desde aquí comenzaron a arrojar todos los HONOR Magic7 Lite que habían.

¿Resistió? Sí, lo hizo. En esta parte comencé a ver las primeras marcas a la pantalla, por un momento creí que el celular ya había reprobado esta última prueba pero la sorpresa fue que en realidad solo el protector era el que había sido afectado. Al despegar este, el celular seguía intacto.

Continuamos con las pruebas y en ningún momento la pantalla sufrió las consecuencias. De acuerdo con HONOR, el celular puede "soportar las exigencias de la vida diaria (...) resistir caídas en superficies duras como mármol, adoquines, asfalto, piedra táctil y piedra azul, garantizando que siga siendo totalmente funcional sin importar el desafío". No mintieron en estas afirmaciones.

Parte 5. HONOR Magic7 Lite: ¿de verdad es resistente a todo?



Una prueba crucial fue arrojar el celular sobre piedras. Los resultados fueron impresionantes: https://t.co/HMHmYE5Vde@Honorglobal pic.twitter.com/ZtEzX2gGjs — Tech Bit (@TechBitMx) February 20, 2025

El viaje estaba a punto de concluir. ¿Qué otra prueba podría enfrentar el HONOR Magic7 Lite? Fuego y hielo. Sí, así como lo lees.

Un HONOR Magic7 Lite fue congelado a menos de 5 grados y se mantuvo en el hielo por varias horas. La prueba era ver si aún en estas condiciones podría ser funcional. Alguien de la marca llamó al celular que se encontraba en el bloque de hielo y la llamada entró sin ningún problema.

Parte 6. HONOR Magic7 Lite: ¿de verdad es resistente a todo?



El nuevo dispositivo de Honor resiste bajas temperaturas. Incluso se congeló a -5 grados y recibió una llamada.@Honorglobal pic.twitter.com/ovPfBNR419 — Tech Bit (@TechBitMx) February 20, 2025

Para el fuego, este no se arrojó directamente ya que las consecuencias podrían ser desastrozas. Sin embargo, sí se arrojó a agua hirviendo y el celular resistió 80 grados de temperatura. Al sacarlo del agua hirviendo, el celular siguió funcionando.

Parte 7. HONOR Magic7 Lite: ¿de verdad es resistente a todo?



Y así como soporta bajas temperaturas, también las altas. Se arrojó el celular a agua hirviendo a 80 grados. ¿El resultado? https://t.co/HMHmYE5Vde@Honorglobal pic.twitter.com/bd1HkSsOEL — Tech Bit (@TechBitMx) February 20, 2025

Lo mejor del HONOR Magic7 Lite es que nos acompañó todo el día. Cuenta con una batería Silicon-Carbon de 6600 mAh que ofrece autonomía hasta 48 horas al día, aunque claro esto depende de la forma y actividades en las que se emplee el dispositivo.

¿Cuánto cuesta el HONOR Magic7 Lite en México?

El HONOR Magic7 Lite, tiene un precio de $9,999 pesos mexicanos. Entre sus accesorios cuenta con una funda protectora y cargador con cable USB-C.

Leer también: Estos son los lugares donde no deberías colocar tu bocina Alexa

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters