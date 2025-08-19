Si Apple mantiene sus fechas de lanzamiento como hasta ahora, es probable que durante el otoño se haga la presentación oficial de la nueva línea del iPhone 17.

A medida que los días avanzan, crecen los rumores sobre las modificaciones de diseño que tendrá, las nuevas funciones y el precio de venta. Y aunque no hay nada escrito, los "leakers" del Internet ya han comenzado a hacer de las suyas filtrando detalles como su probable precio.

El lanzamiento del iPhone 17 sucederá en el Apple Event 2025. Foto: Unsplash Foto: Unsplash

¿Cuál podría ser el precio del iPhone 17 Pro?

Instant Digital, leaker chino con 1.49 millones de seguidores en Weibo, reveló un dato que los entusiastas de Apple no pasaron desapercibido. Fue el 13 de agosto cuando, por medio de una publicación en esta plataforma, indicó que el "iPhone 17 Pro ha aumentado 50 dólares".

Con ese supuesto incremento de precio también vendría un aumento en la capacidad de almacenamiento. La memoria mínima ya no sería de 128 GB como en la serie del iPhone 16, sino que tendría una capacidad de 256 GB.

"Actualmente parece comenzar en 256 GB, lo que supone un aumento en la cantidad sin aumentar el precio del llamado 'almacenamiento dorado' de Apple", señaló Instant Digital.

Las filtraciones de este leaker chino han ganado credibilidad pues, en su momento, fue de los pocos en vaticinar el lanzamiento del iPhone 14 amarillo y también acertó en las características de la batería del iPhone 16 Pro.

iPhone 14 amarillo y iPhone 16 en color azul. Foto: Unsplash

¿Cuánto podría costar el iPhone 17 Pro en México?

El iPhone 16 Pro tiene un costo actual de 1,219 euros con 128 GB; tomando en cuenta el supuesto aumento, el iPhone 17 Pro podría quedar con un precio de 1,269 euros, es decir, alrededor de 1,420 dólares y $26,711.

Pero recuerda que estos costos deben tomarse como estimados y no como definitivos, sino hasta que Apple haga su presentación oficial.

De momento, no se tienen más datos sobre el resto de modelos que integrarán la serie del iPhone 17.

¿Cuál es la fecha estimada de lanzamiento del iPhone 17?

La información sobre la próxima línea del iPhone 17 se ha compartido a cuenta gotas. No obstante, es un hecho que el Apple Event se realiza de manera anual durante septiembre, coincidiendo con el otoño.

De seguir con este calendario, la presentación oficial podría suceder durante las dos semanas de este mes.

