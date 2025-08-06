Más Información
Restablecer tu celular a la configuración de fábrica puede parecer algo extremo, pero a veces es la mejor opción. Si tu teléfono está lento, lleno de errores o piensas venderlo o regalarlo, borrar todo y dejarlo como nuevo puede ayudarte a empezar desde cero.
Al “resetear” tu dispositivo cuando lo regresas a esta configuración, eliminarás todo lo que tienes: fotos, apps, contactos, contraseñas, entre otros datos. Aquí, en Tech Bit, te damos el paso a paso para hacerlo.
¿Por qué regresar el celular a la configuración de fábrica?
Una de las razones más comunes para volver a la configuración de fábrica es liberar espacio o resolver fallas del sistema. Otra razón es que, a veces, después de una actualización, tu celular no funciona como antes y la única solución real es formatearlo.
También lo puedes hacer en caso de que vayas a vender o regalar tu equipo, ya que así eliminarás toda tu información personal. En estos casos, este proceso asegura que nadie más tenga acceso a tus datos y, al dejarlo con sus valores de fábrica, evitarás que el nuevo dueño tenga tus contraseñas guardadas o pueda acceder a tus cuentas.
¿Cómo formatear un celular?
Antes de formatear tu dispositivo, asegúrate que tengas acceso a tus cuentas de Google o Apple ID y de haber creado una copia de seguridad. Asimismo, te sugerimos tener cargada la batería de tu celular.
En Android
- Entra a los ajustes de tu dispositivo y selecciona “Sistema del teléfono.” Luego, busca la opción “Restablecer teléfono” o “Restablecer ajustes de fábrica”.
- Confirma el proceso y espera. Puede tardar varios minutos.
- ¡Listo! El celular se reiniciará como si fuera nuevo.
Si no puedes acceder a la app de configuración, también puedes hacer el restablecimiento con los botones físicos (combinando encendido + volumen), dependiendo del modelo.
En iPhone
Desde el celular:
- Ve a Configuración, luego a “General” y presiona “Transferir o restablecer iPhone.”
- Toca “Borrar contenido y configuración.”
- Ingresa tu código y contraseña de Apple si te lo pide.
- Confirma y selecciona si quieres conservar o eliminar la eSIM.
Desde una computadora:
- Conecta tu iPhone por cable a tu Mac o PC.
- Abre Finder (Mac) o iTunes/Apple Devices (Windows).
- Selecciona el iPhone, después “General” y haz clic en “Restaurar iPhone”.
- Confirma la acción. Si tienes “Buscar mi iPhone” configurado, desactívalo antes.
Restablecer un celular a la configuración de fábrica no es complicado, pero sí requiere cuidado. Ahora que ya sabes cómo hacerlo paso a paso y qué cosas debes considerar antes de iniciar el proceso, puedes asegurarte de que tu equipo quedará limpio y listo para lo que sigue.
