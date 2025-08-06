Restablecer tu celular a la configuración de fábrica puede parecer algo extremo, pero a veces es la mejor opción. Si tu teléfono está lento , lleno de errores o piensas venderlo o regalarlo, borrar todo y dejarlo como nuevo puede ayudarte a empezar desde cero.

Al “resetear” tu dispositivo cuando lo regresas a esta configuración, eliminarás todo lo que tienes: fotos, apps, contactos, contraseñas, entre otros datos. Aquí, en Tech Bit , te damos el paso a paso para hacerlo.

¿Por qué regresar el celular a la configuración de fábrica?

Una de las razones más comunes para volver a la configuración de fábrica es liberar espacio o resolver fallas del sistema. Otra razón es que, a veces, después de una actualización, tu celular no funciona como antes y la única solución real es formatearlo.

También lo puedes hacer en caso de que vayas a vender o regalar tu equipo, ya que así eliminarás toda tu información personal. En estos casos, este proceso asegura que nadie más tenga acceso a tus datos y, al dejarlo con sus valores de fábrica, evitarás que el nuevo dueño tenga tus contraseñas guardadas o pueda acceder a tus cuentas.

¿Cómo formatear un celular?

Antes de formatear tu dispositivo, asegúrate que tengas acceso a tus cuentas de Google o Apple ID y de haber creado una copia de seguridad. Asimismo, te sugerimos tener cargada la batería de tu celular.

En Android

Entra a los ajustes de tu dispositivo y selecciona “Sistema del teléfono.” Luego, busca la opción “Restablecer teléfono” o “Restablecer ajustes de fábrica”. Confirma el proceso y espera. Puede tardar varios minutos. ¡Listo! El celular se reiniciará como si fuera nuevo.

Si no puedes acceder a la app de configuración, también puedes hacer el restablecimiento con los botones físicos (combinando encendido + volumen), dependiendo del modelo.

En iPhone

Desde el celular:

Ve a Configuración, luego a “General” y presiona “Transferir o restablecer iPhone.” Toca “Borrar contenido y configuración.” Ingresa tu código y contraseña de Apple si te lo pide. Confirma y selecciona si quieres conservar o eliminar la eSIM.

Desde una computadora:

Conecta tu iPhone por cable a tu Mac o PC. Abre Finder (Mac) o iTunes/Apple Devices (Windows). Selecciona el iPhone, después “General” y haz clic en “Restaurar iPhone”. Confirma la acción. Si tienes “Buscar mi iPhone” configurado, desactívalo antes.

Restablecer un celular a la configuración de fábrica no es complicado, pero sí requiere cuidado. Ahora que ya sabes cómo hacerlo paso a paso y qué cosas debes considerar antes de iniciar el proceso, puedes asegurarte de que tu equipo quedará limpio y listo para lo que sigue.

