Cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Internet, una fecha promovida por la Asociación de Usuarios de Internet y respaldada por la ONU para reconocer la importancia de esta herramienta en el desarrollo social, económico y humano.

En México, esta jornada cobra cada vez más relevancia ante el papel clave que tiene la conectividad en la vida diaria. Desde el entretenimiento y la educación, hasta el trabajo remoto y las compras, el internet ha transformado la manera en la que las personas interactúan con el mundo.

Por eso, esta efeméride no solo es motivo de celebración, sino también una oportunidad para analizar cómo usamos esta tecnología en nuestra vida cotidiana.

Día Mundial del Internet: qué compran los mexicanos en línea. Imagen: Unsplash

Leer también: YouTube Premium Lite llega a México: ¿cuánto costará?

En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados más recientes de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH).

Y entre los datos más destacados, está el tipo de productos que las y los mexicanos compraron en línea durante 2024.

Los productos estrella del e-commerce en 2024

De acuerdo con la ENDUTIH, el 35.8 % de las personas usuarias de internet en México realizó compras en línea durante 2024.

Entre los productos más adquiridos están los artículos de uso e higiene personal, con 77.9 % de preferencia.

También destacaron los artículos para el hogar (45.8 %) y los alimentos y bebidas (33.0 %).

Esto indica una diversificación en los hábitos de consumo digital, que ya no se limitan a lo tecnológico o lo recreativo, sino aquello que se utiliza con mayor cotidianeidad.

Día Mundial del Internet: qué compran los mexicanos en línea. Imagen: Unsplash

¿Por qué existen usuarios que aún no compran en línea?

Sin embargo, no todo es clic y carrito. El 64.2 % de la población usuaria de internet aún no realiza compras digitales.

¿La razón? En primer lugar, porque prefieren comprar en persona (21.0 %). Otros aseguran que simplemente no lo necesitan o no les interesa (13.2 %), y un porcentaje importante (12.0 %) admitió que no sabe cómo hacerlo.

Esto revela que, más allá de la conectividad, aún hay barreras en cuanto al conocimiento y confianza en las plataformas digitales.

El Día del Internet no solo sirve para reconocer cuánto ha avanzado la tecnología en nuestras vidas, también nos invita a pensar en cómo cerrar la brecha digital.

Día Mundial del Internet: qué compran los mexicanos en línea. Imagen: Unsplash

Si bien el comercio en línea crece, aún hay millones que no lo usan, por decisión o por falta de herramientas.

Leer también: Así puedes usar la IA de Google para mejorar tu CV e impactar a los reclutadores

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters