El acceso al internet satelital ha dado un gran salto en los últimos años y una de las principales compañías en esta transformación es Starlink, servicio de internet desarrollado por SpaceX, es decir, la empresa aeroespacial de Elon Musk.

Aunque existen otras compañías que ofrecen este tipo de conectividad, Starlink ha captado la atención por su promesa de ofrecer internet de alta velocidad y baja latencia, incluso en zonas rurales o remotas donde la infraestructura tradicional no llega.

Pero ¿cuánto cuesta contratarlo? Aquí te damos los detalles.

Starlink lanzó su prueba beta de internet en 2020. Foto: Unsplash

¿Qué es Starlink?

Starlink es un servicio de internet de banda ancha que utiliza una constelación de satélites en órbita baja (LEO, por sus siglas en inglés) para ofrecer conectividad.

A diferencia de los satélites geoestacionarios convencionales, que están a 35,786 km de la Tierra, los de Starlink orbitan a una altitud mucho menor (alrededor de 550 km). Esto permite una latencia más baja, es decir, tiempos de respuesta rápidos en la navegación, videollamadas, videojuegos, streaming y más.

De acuerdo con el portal de Starlink, su internet ha sido diseñado para zonas donde las redes de fibra óptica o cable no están disponibles o son poco confiables.

Y para usarlo, los usuarios necesitan una terminal de usuario (comúnmente conocida como "platillo"), que se instala en exteriores y se conecta con los satélites en tiempo real.

¿En qué países está disponible el internet Starlink?

Desde su lanzamiento en fase beta en 2020, Starlink ha expandido rápidamente su cobertura global.

En lo que va de 2025, su servicio tiene presencia en más de 70 países. Dentro de América Latina, México, Brasil, Chile, Perú, Colombia y Argentina ya cuentan con una cobertura activa.

En Europa, funciona en naciones como España, Alemania, Francia y el Reino Unido. También se encuentra disponible en algunas regiones de Asia.

Starlink cuenta con planes de internet para usuarios comunes y empresas de operaciones especiales. Foto: Unsplash

¿Cuánto cuesta Starlink en México?

En México, Starlink ofrece varios planes que varían en precio según el tipo de usuario: residencial, empresarial, móvil o marítimo, cuyos costos son los siguientes:

Plan residencial: por $750 al mes ofrece velocidades que oscilan entre 50 y 200 Mbps, con una latencia promedio de 20 a 40 ms.

Plan empresarial: Starlink ofrece dos modalidades principales para empresas en México: Prioridad Local (conectividad dentro del país) desde $755 al mes, y Prioridad Global (conectividad en tierra y mar a nivel mundial) desde $6,000.

Plan móvil (itinerante): Para usuarios que requieran movilidad en autoocaravanas, por ejemplo. Los precios son Itinerante de 50 GB por $900 al mes (con un límite de 50 GB y la opción de pagar por datos adicionales) e Itinerante Ilimitado por $2,000 al mes (ofrece datos ilimitados mensuales). En México estos costos no incluyen impuestos.

Plan marítimo: Para conectividad en alta mar. El más barato de estos planes es Prioridad Global (50 GB) por $6,000 al mes y el más caro es Prioridad Global (2 TB) por $51,600. Dicho servicio requiere un equipo especializado (hardware) además del servicio mensual.

En cualquiera de los planes, los usuarios deben cubrir un costo inicial por el equipo de Starlink que incluye la antena, el router WiFi y los cables necesarios.

