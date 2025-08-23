Más Información
Ante las altas temperaturas que caracterizan al verano, los celulares pueden sufrir un sobrecalentamiento, fenómeno que perjudica su rendimiento y afecta componentes como la pantalla o la batería.
Por lo anterior, es importante que los usuarios identifiquen si la temperatura de su teléfono comienza a elevarse y que también tomen las medidas adecuadas para prevenirlo. Sigue leyendo para conocer los cuidados correctos.
¿Cómo afectan las altas temperaturas a un celular?
De acuerdo con el blog de la empresa de software Avast, entre las principales alteraciones que las temperaturas del verano pueden ocasionar a los celulares son:
- Afectar la durabilidad de la batería, haciendo que el dispositivo se descargue con mayor rapidez en el transcurso de las horas.
- La ejecución de las aplicaciones y procesos operativos pueden volverse lentos, cerrarse de manera inesperada o no funcionar.
- El aumento de la temperatura puede propagarse a todo el celular, dañando piezas imprescindibles como los procesadores y circuitos de carga.
¿Cómo proteger a tu celular durante el verano?
Samsung, empresa y fabricante de tecnología, señala que los celulares no deben pasar demasiado tiempo en ambientes con temperaturas elevadas o en fuentes directas de calor, como una ventaja o bajo el sol.
Pero hay otras medidas que se pueden adoptar para evitar su sobrecalentamiento:
- Mantener el dispositivo en un ambiente cuya temperatura no rebase los 35ºC y en caso de exponerlo a grados mayores es mejor no utilizarlo por mucho tiempo.
- Dejar el teléfono en un espacio fresco que propicie el descenso de la temperatura, pero evitando los cambios bruscos.
- No usar el dispositivo mientras mantenga una sensación térmica alta y mucho menos conectarlo a la corriente eléctrica.
- Bajar el brillo y apagar el dispositivo cuando no se utilice.
- Alejar el celular de objetos metálicos que pueden conducir las altas temperaturas.
Con estas recomendaciones será posible disminuir el riesgo de sobrecalentamiento de los celulares y otros dispositivos electrónicos durante el verano.
De igual manera se previenen accidentes y daños físicos que afectan la salud de quienes se exponen a celulares sobrecalentados, por ejemplo, quemaduras, inhalación de sustancias químicas (como litio) y hasta un posible corto.
¿Cómo saber qué temperatura tiene tu celular?
La mayoría de celulares modernos cuentan con aplicaciones o gadgets que indican su grado de temperatura. En Android, este dato se puede verificar en el apartado "Ajustes" y luego en "Batería", donde se muestra la temperatura actual.
Mientras que algunos modelos de iPhone envían alertas y notificaciones a los usuarios cuando el teléfono ha alcanzado un nivel de batería alto.
Cuida tu celular este verano y evita los efectos del sobrecalentamiento. Si por accidente tu dispositivos elevo su temperatura, délo en reposo o si percibes que fue afectado gravemente, llévalo con un experto.
