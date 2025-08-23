Ante las altas temperaturas que caracterizan al verano, los celulares pueden sufrir un sobrecalentamiento, fenómeno que perjudica su rendimiento y afecta componentes como la pantalla o la batería.

Por lo anterior, es importante que los usuarios identifiquen si la temperatura de su teléfono comienza a elevarse y que también tomen las medidas adecuadas para prevenirlo. Sigue leyendo para conocer los cuidados correctos.

El calor puede dañar la batería de un celular. Foto: Unsplash

¿Cómo afectan las altas temperaturas a un celular?

De acuerdo con el blog de la empresa de software Avast, entre las principales alteraciones que las temperaturas del verano pueden ocasionar a los celulares son:

Afectar la durabilidad de la batería, haciendo que el dispositivo se descargue con mayor rapidez en el transcurso de las horas.

La ejecución de las aplicaciones y procesos operativos pueden volverse lentos, cerrarse de manera inesperada o no funcionar.

El aumento de la temperatura puede propagarse a todo el celular, dañando piezas imprescindibles como los procesadores y circuitos de carga.

¿Cómo proteger a tu celular durante el verano?

Samsung, empresa y fabricante de tecnología, señala que los celulares no deben pasar demasiado tiempo en ambientes con temperaturas elevadas o en fuentes directas de calor, como una ventaja o bajo el sol.

Pero hay otras medidas que se pueden adoptar para evitar su sobrecalentamiento:

Mantener el dispositivo en un ambiente cuya temperatura no rebase los 35ºC y en caso de exponerlo a grados mayores es mejor no utilizarlo por mucho tiempo. Dejar el teléfono en un espacio fresco que propicie el descenso de la temperatura, pero evitando los cambios bruscos. No usar el dispositivo mientras mantenga una sensación térmica alta y mucho menos conectarlo a la corriente eléctrica. Bajar el brillo y apagar el dispositivo cuando no se utilice. Alejar el celular de objetos metálicos que pueden conducir las altas temperaturas.

Con estas recomendaciones será posible disminuir el riesgo de sobrecalentamiento de los celulares y otros dispositivos electrónicos durante el verano.

De igual manera se previenen accidentes y daños físicos que afectan la salud de quienes se exponen a celulares sobrecalentados, por ejemplo, quemaduras, inhalación de sustancias químicas (como litio) y hasta un posible corto.

¿Cómo saber qué temperatura tiene tu celular?

La mayoría de celulares modernos cuentan con aplicaciones o gadgets que indican su grado de temperatura. En Android, este dato se puede verificar en el apartado "Ajustes" y luego en "Batería", donde se muestra la temperatura actual.

Mientras que algunos modelos de iPhone envían alertas y notificaciones a los usuarios cuando el teléfono ha alcanzado un nivel de batería alto.

Cuida tu celular este verano y evita los efectos del sobrecalentamiento. Si por accidente tu dispositivos elevo su temperatura, délo en reposo o si percibes que fue afectado gravemente, llévalo con un experto.

