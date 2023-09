En el mundo de los videojuegos es muy importante considerar las compras que puedas realizar, ya que la inversión puede ser costosa, entonces, ¿a quién no le gustaría una tarjeta de crédito exclusiva para videojuegos? En Techbit te contamos sobre Xbox Mastercard la nueva tarjeta de Xbox.

Xbox a través de un comunicado oficial que publicó en su sitio web, presentó la nueva Xbox Mastercard "una nueva forma de ganar más valor con los juegos", aseguraron, ya que la tarjeta otorgará muchos beneficios a los jugadores que la adquieran, un sueño hecho realidad para muchos gamers.

Xbox reconoció que muchos de sus jugadores querían saber de que manera podrían adquirir mayores beneficios por las compras que incluso llegan a realizar de forma diaria, es por ello que decidieron crear la Xbox Mastercard en asociación con Barclays US Consumer Bank, compañía líder de tarjetas de crédito en Estados Unidos.

¿Qué beneficios tiene Xbox Mastercard?

Los jugadores que adquieran Xbox Mastercard podrán acumular puntos por cada compra que realicen y tendrán la posibilidad de canjear esos puntos por más videojuegos o complementos de la tienda en línea de Xbox, además también pueden ganar puntos por contratar servicios como Disney+ o Netflix.

Las personas que tengan la nueva tarjeta de Xbox recibirán entre los diversos beneficios, un bono de 5 mil puntos después de su primera compra, en caso de ser miembros de Game Pass tendrán de regalo 3 meses de Xbox Game Ultimate con su primera compra.

Estos son los 5 diseños que ofrece Xbox para que los jugadores personalicen su Mastercard. Foto: Xbox

Además podrán seleccionar uno de los 5 increíbles diseños disponibles para su tarjeta Xbox, con la posibilidad de personalizarla de acuerdo a su gamertag.

¿Quiénes pueden adquirir Xbox Mastercard?

Los titulares de la Xbox Mastercard no deberán de realizar ninguna pago anual, ya que el servicio de protección contra fraude no tiene ningún costo y los dueños no podrán ser responsables de cargos que no hayan autorizado.

Ahora los jugadores de Xbox podrán ser recompensados con puntos, que podrán canjear por más videojuegos. Foto: Unsplash

Xbox aclaró que a Xbox Mastercard estará únicamente disponible para aquellos jugadores Xbox Insiders que residan en los Estados Unidos continentales, Alaska y Hawái, mismos que deberán realizar una solicitud para tramitar la tarjeta a partir del 21 de septiembre y podrá estar disponible para todos los jugadores de Estados Unidos en 2024. Así que deberás estar pendiente para saber cuándo llegaría a México esta terjeta.

Por último, Xbox Mastercard tiene la flexibilidad de realizar pagos sin contacto, por lo que también los titulares podrán añadir su tarjeta a su billetera digital, "esperamos escuchar comentarios y continuaremos encontrando nuevas formas de ofrecer valor a la comunidad Xbox para jugar los juegos que aman", finalizaron.

