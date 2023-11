Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, se presentó en el último día del incMTY, el festival que reúne a inversionistas y emprendedores para impulsar a unicornios en México.

Durante su conferencia llamada "Sin miedo al éxito", la influencer de origen surcoreano compartió su historia de vida, además de brindar las claves para tener un emprendimiento exitoso en internet.

"Hoy, si no estás en Internet, no existes" enfatizó Chingu Amiga durante su conferencia, en la que señaló que, aunque es un proceso difícil darte a conocer en internet, no es imposible lograr emprender un negocio en este medio.

Imagen: Paloma Vega

El difícil proceso de visibilizarte en Internet

Después del duro camino que tuvo que enfrentar Chingu Amiga en su país natal, Corea del Sur, la influencer encontró su "felicidad en México", país en el que pudo desarrollar tres negocios.

Durante la pandemia Sujin se quedó sin empleo como profesora de coreano en una universidad, por lo que decidió compartir su conocimiento mediante internet, a través de su canal de YouTube "Chingu Amiga". Ahí comenzó a compartir videos que tenían muy pocas vistas.

"Al principio tenía cinco vistas y todas eran mías", bromea la influencer. A pesar de ello, decidió seguir generando contenido en redes sobre los choques culturales que tenía con la cultura mexicana al ser coreana.

Actualmente Sujin Kim cuenta con 25.6 millones de seguidores en TikTok, 10.8 millones en Instagram y 9.16 millones de suscriptores en YouTube.

Imagen: Paloma Vega

Además de ser exitosa en redes sociales, la influencer tiene otros dos negocios, uno de ellos es como profesora de coreano en su sitio web Chingu Escuela. Al principio solo se dedicaba a enviar libros del idioma mediante formularios en Google Forms, sin embargo, posteriormente decidió formalizar su negocio con un sitio. "Con la página automatizamos todo y cambió un poquito el proceso", señaló.

Señaló que, al ser educación, sus cursos no los cobra caros y hasta el momento su Chingu Escuela cuenta con más de mil estudiantes de más de 20 países.

Su tercer negocio es sobre K Beauty, un emprendimiento en el que vende productos de belleza coreanos. NADAUN Beauty (nombre de su marca) cuenta hasta el momento con 97.6 mil seguidores en Instagram.

Para este negocio, señaló que fue menos difícil el proceso de posicionamiento; "cuando piensas en Corea, piensas que es un buen producto. Y eso es verdad. Entonces yo no necesitaba posicionarlo otra vez de ser era muy bueno en el mercado. Había mucha competencia, pero era buen mercado y también son realmente los productos que amo", señaló Sujin Kim.

Imagen: captura de pantalla

Las claves del éxito

Durante la conferencia, Chingu Amiga compartió los puntos claves para tener un negocio exitoso en Internet:

Hacer las cosas con amor.

Abrir un negocio no es todo. Es más importante mantenerlo.

No puede tener éxito al primer intento.

Hacer algo diferente.

Ser realista.

Cuidar la imagen de tu marca a largo plazo.

Además, señaló la importancia de crear un producto pensando en que este sea viral, ingenioso, tecnológico o novedoso, así como ser un producto realmente bueno.

