Experimentar problemas con la conexión a Internet es uno de los inconvenientes que todo cibernauta quiere evitar. Pues no sólo retrasa su trabajo y actividades pendientes, sino que también les genera estrés, además de consumir grandes porciones de su tiempo y energía.

En ocasiones, saber cuál es la causa del incidente puede ayudar a resolverlo, pero no siempre es tan fácil identificarla. Especialmente en situaciones como en las que tu dispositivo se conecta al WiFi pero no tiene Internet.

Si has tenido que lidiar con ello en el pasado, en Tech Bit te decimos cuáles podrían ser las razones por las que no has podido acceder a Internet.

Razones por las que tu dispositivo no tiene internet, aunque está conectado al WiFi

Hay varias causas que provocan que tu celular, computadora o tablet esté conectado a WiFi pero no tenga Internet. Estas se dividen dependiendo el aparato donde se origina el problema, ya sea tu propio dispositivo o, bien, el mismo módem.

Si el problema está en tu celular, computadora o tablet, puede deberse a tres razones. De acuerdo con Avast, podría ser causado por una interferencia con otra señal o frecuencia de WiFi lo que, en ocasiones, perjudica la conexión de Internet.

Por otro lado, la compañía de software antivirus también menciona que este inconveniente podría ser provocado por tu VPN, una herramienta que te permite navegar por Internet de forma privada. Debes saber que su uso puede alterar tu conexión.

Por último, Avast señala que puede ser provocado por un malware en tu dispositivo, lo que puede afectar su conexión a Internet.

Si el responsable es el módem, puedes verificarlo intentando conectarte con otros dispositivos a tu WiFi. Si no lo logras, es posible que ahí esté el problema.

Apple explica en su Centro de ayuda que si estás conectado a WiFi pero no tienes Internet “es posible que haya una interrupción del servicio. Llame a su compañía de cable o proveedor de Internet para obtener ayuda.”

Avast, por su parte, recomienda revisar los cables del módem para asegurarse que no haya ninguno que esté dañado ya que, como cualquier otro aparato, es posible que la falla en una pieza afecte su funcionamiento.

Asimismo, la compañía antivirus invita a no olvidar que el router también puede ser un blanco de virus, por lo que sugiere recurrir a un software o herramienta que pueda combatirlo y garantizar su limpieza.

Cabe destacar que, ya sea que el problema de conexión radique o no en tu dispositivo o módem, lo ideal es consultarlo con tu proveedor de servicios para resolverlo.

