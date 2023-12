La transformación digital en Latinoamérica es uno de los retos que enfrenta la región, donde alrededor del 80% de las empresas enfrentan dificultades para cubrir las vacantes necesarias en el área tecnológica, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La brecha que hay en la región es preocupante, de acuerdo con especialistas que se presentaron en el foro regional LAC ICT Talent 2023 “Delving into Digital Talent Development in the Smart Era”, llevado a cabo el pasado 4 y 5 de diciembre en Bogotá, Colombia.

Imagen: especial

Leer también: Qué es el modo super-Alexa y cómo activarlo

También, la brecha digital de género que hay en la región y en México fue uno de lo temas abordados, durante el foro organizado por Huawei, UNESCO, APC, GIZ y EFE, por Gloria Sandoval Salas, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

Sandoval Salas consideró que reducir y eliminar la brecha de género es la clave en Latinoamérica para impulsar la digitalización y dijo que desde la AMEXCID se trabaja para lograrlo.

“La ejecución de programas con perspectiva de género contribuye al desarrollo de talentos, impulsa la innovación y suma en la economía regional, pues parte del continente trabaja conjuntamente en incrementar esos esfuerzos para fortalecer el sector digital, a partir de nuestras experiencias y conocimientos e incidencias de cara a los retos digitales globales”, aseguró durante su participación en el segundo día del foro.

Dijo que uno de los programas con el que se busca cambiar la situación es “1000 Talentos para el Desarrollo Digital de América Latina y El Caribe”, que se desarrolló en conjunto con Huawei, cuyo fin es impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la competitividad e incidir en la capacitación de mujeres, que se desarrollen en áreas de tecnología de la información para fomentar su innovación.

Imagen: Unsplash

“La convocatoria ha tenido una gran aceptación en el mundo laboral y en este sector que demanda cada día mas especialistas”, explicó la funcionaria, quien a su vez destacó que el 74% de los participantes han sido mujeres y 26% hombres.

Indicó que la AMEXCID busca acelerar el empoderamiento de la mujeres y “darles un lugar en una industria que en su mayoría es liderada por hombres”.

Leer también: Cursos gratis de Google que te ayudarán a conseguir trabajo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters