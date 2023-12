Durante los últimos años se ha vuelto muy popular tener un asistente virtual que puedes programar para que te ayude a realizar todo tipo de tareas como encender o apagar las luces, reproducir música, programar alarmas, entre muchas otras funciones. Y una de las favoritas del momento es Alexa, pero no todos saben que cuenta con un modo oculto que te hará pasar un rato divertido.

Este asistente de Amazon ha logrado conquistar no solo el mercado, sino los gustos de los usuarios, pues es una herramienta para poder facilitar las tareas del día a día. Si cuentas con una en tu casa, vamos a decirte cómo activar el modo Súper Alexa.

Y es que una parte muy divertida de Alexa son sus "modos secretos", que si bien no siempre son fáciles de activar te permitirán desbloquear funciones. Conoce todo a continuación.

Foto: Unsplash

¿Cómo activo el modo Súper Alexa?

No todos los usuarios conocen que existe un modo Súper Alexa, así que es poco usado. Para activarlo lo primero que debes hacer es decirle a tu asistente "Alexa, activa el modo Súper Alexa", ella misma te dirá que es un modo secreto y te pedirá un código para activarlo, algo así como una contraseña secreta que te vamos a compartir.

Cuando hayas pasado eso tú tienes que decir lo siguiente: "Alexa, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A, start".

En caso de que llegues a equivocarte, no te preocupes, Alexa te hará saber si cometiste algún error y podrás intentarlo nuevamente.

Cuando lo logres verás la magia y te divertirás con el resultado. Pero, ¿de dónde viene el modo Súper Alexa?

De acuerdo con Android Authority, la contraseña secreta de Alexa es el código Konami, el cual se usó por primera vez en el juego Gradius de Konami de 1986, así que este puede ser un gran recuerdo para aquellos amantes de los videojuegos.

Un dato curioso es que este código se ha incluido en muchos juegos de actualidad, como Fornite, Tetris Effect y BioShock Infinite. Incluso puedes usarlo con Siri o el Asistente de Google para tener respuestas únicas.

Otros modos de Alexa

Otra forma de divertirte con tu Alexa es activando los diferentes modos que tiene preparados para ti.

Modo taquero

En este modo, Alexa dirá aquellas famosas frases dichas por taqueros, además de encontrar tacos de todo tipo. Para activar este modo solo debes decir "Alexa, modo taquero".

Modo autodestrucción

Al activar este modo, tu Alexa dirá que sí lo hará, pero con la confianza de que la detendrás en el momento que pase. No está de más mencionar que este modo es solo una pequeña broma, así que no te preocupes, tu Alexa realmente no se autodestruirá.

Modo bebé

Un modo poco convencional es el modo bebé. Al activarlo, tu asistente virtual empezará a llorar como un bebé; para activarlo solo tienes que decir "Alexa, modo bebé".

Ahora que ya sabes más de estos trucos, no dudes en sacarle el máximo provecho a tu Alexa, y recuerda que también puede sacarte una buena risa de vez en cuando.

