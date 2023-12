El año está a punto de terminar, por ello en Tech Bit hemos preparado una lista de los mejores memes que circularon a través de redes sociales durante 2023. Cada uno de ellos se volvió parte del conocimiento colectivo e incluso algunos los adoptamos en nuestra vida cotidiana para comunicarnos con otras personas.

¿Ya te imaginas cuáles memes estarán en la lista? Sin más preámbulos comenzamos con nuestro conteo de memes...

¿Cuáles fueron los mejores memes del 2023?

Y la queso...

Esta frase además a de ser un meme viral de 2023, se convirtió en una frase popular entre los usuarios que navegaban en internet e incluso para los que no. Nació a partir de una novela, en la que, la protagonista hacia un juego de palabras para acortar la expresión "y la que soporte".

Después de que la escena saliera a nivel nacional, la frase rápidamente se popularizó en redes sociales como TikTok y pronto se convirtió en una expresión usada en la vida cotidiana de los jóvenes y no tan jóvenes.

Wendy Guevara

Wendy Guevara fue una de las celebridades que más destacó en 2023. Después de su participación en la Casa de los Famosos, la influencer se convirtió en una de las personas más queridas de México y varios memes destacaron de ella. Algunos contenían sus frases populares como "Resulta y resalta", "Nimoderrimo" y "Viejoooo".

Otros hacían referencia a sus graciosas expresiones, los cuales fueron ocupados por los internautas para reaccionar a diferentes situaciones que no eran agradables.

Mi primera chamba...

Seguramente cuando leíste la frase de arriba, llegó a tu mente una de las famosas canciones que inundan las redes sociales. El meme proviene de la canción "Si la chamba llama", la cual fue usada en diferentes situaciones en las que la tarea laboral de alguna persona no salía de manera correcta.

Actualmente en TikTok podemos encontrar muchos ejemplos del meme que marcó al 2023.

La hormiga triste

Otro meme que se volvió viral durante 2023 fue el de la hormiga triste, el cual fue utilizado múltiples veces en redes sociales, algunas veces para expresar tristeza sobre algo que le salía mal al usuario y prefería dejar eso atrás o, en otras ocasiones, para ejemplificar situaciones desmoralizantes, como la falta de dinero.

Esta hormiga nació a partir de una campaña de control de plagas llamada Zap Pest Control, de una compañía ubicada en Virginia.

Las chinches de la UNAM

Sin duda, uno de los memes que marcó a los alumnos de la UNAM fue el de las famosas chinches. Por allá del mes de octubre comenzó a circular el rumor de que las instalaciones de la universidad tenían plaga de chinches, lo cual alertó a varios estudiantes que pedían que se fumigaran las instalaciones.

Sin embargo, de la preocupación también nacieron los memes y los estudiantes inundaron las redes sociales de la situación que estaban viviendo de una forma muy graciosa.

Trakaaaa

Esta frase se volvió viral gracias a la influencer Yeri Mua. Esta frase proviene de la jerga de la comunidad LGBT+ y la cual no posee un significado en particular, sin embargo, puede usarse para reemplazar expresiones como “Oh My God”, “Zaz” o “Wow”.

Esta frase fue la sensación en Internet y muchos usuarios la implementaron en memes. De igual forma, algunos intentaban imitar el tono de voz con el que lo pronuncia la influencer veracruzana.

Los perritos bailadores

Dos adorables perritos se volvieron virales en TikTok. Estos perritos que salieron de una de las películas animadas de Barbie se popularizaron en Internet con la canción de "Malas decisiones" de Kenia Os. Los perritos fueron usados principalmente por diferentes negocios para popularizarse en redes sociales, esto porque el algoritmo le comenzó a dar prioridad a estos perritos que bailaban al ritmo de la canción de la cantante mexicana.

Skibidi Toilet

¿Por qué los niños están disfrazados de electrodomésticos? Fue una de las preguntas que más resonaron en noviembre y es que no todos sabían por qué los niños salieron a pedir calaverita disfrazados de diferentes aparatos electrónicos como televisiones, lavadoras, radio e incluso un escusado.

La respuesta estaba en YouTube, pues resulta que entre las generaciones más jóvenes es popular un programa llamado Skibidi Toilet, en el cual los protagonistas son electrodomésticos.

¡Cómo han cambiado las generaciones!

Los ojos hinchados de Jezzini

Sin duda, Jezzini es uno de los guerreros más fuertes de las redes sociales. Ahora el influencer se volvió viral debido a que tenía los ojos muy inchados, esto después de haber estar acostado boca abajo durante hora y media mientras recibía un masaje.

Rápidamente la imagen se viralizó en redes sociales y es ahora es usada por internautas para representar diferentes situaciones acompañadas de frases como "Ni me dolió" o "Yo después de estar llorando durante toda la noche".

Kevin James

Una imagen de Kevin James con los brazos encogidos llamó la atención de los internautas, quienes comenzaron a usarla para expresar timidez, culpabilidad o descaro en ciertas situaciones.

La imagen proviene de una sesión fotográfica de 1998.

¿Qué otros memes crees que marcaron el 2023?

