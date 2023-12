Si quieres ver tus fotos más populares en Instagram, existe una sencilla manera de recopilar tus mejores imágenes del 2023 con la aplicación web Best Nine. Te decimos cómo utilizarla para que tengas tu top 9 de momentos más destacados del año.

Instagram es una app que fue lanzada en el año 2010, inició como una aplicación para publicar fotos en orden cronológico pero ha ido sumando nuevas funciones como los reels y hoy es una de las redes sociales favoritas para que los usuarios compartan sus momentos más relevantes.

Sin embargo, aunque Instagram clasifica las publicaciones según los intereses de los usuarios, no tiene una función predeterminada o nativa que seleccione las imágenes más populares que cada usuario comparte en su feed, por lo que es necesario recurrir a apps como Best Nine para recopilar en un top 9 las fotos más importantes de cada año, en este caso 2023.

Imagen. Pexels

¿Qué es Best Nine?

Best Nine es una aplicación web gratuita que se convierte en una tendencia en Instagram, especialmente durante la temporada decembrina, una fecha ideal para ver los momentos más destacados de 2023 en un top que reúne tus fotografías más populares.

Algo positivo es que para usar Best Nine no es necesario descargarla ni tampoco escribir el correo electrónico ni el número de celular, pues se usa en línea tan solo con el perfil de Instagram.

La plataforma reúne tus 9 fotos más populares para crear un mosaico que contenga tus imágenes más destacadas en Instagram. Enseguida te decimos los sencillos pasos para que puedas ver y compartir tus mejores momentos de 2023, se trate de tus viajes, festejos entre familia y amigos o incluso selfies.

Cabe mencionar que algunas celebridades también han utilizado Best Nine durante esta temporada decembrina para rememorar sus mejores momentos del año, por lo que es una aplicación web famosa usada por una gran cantidad de personas alrededor del mundo.

Imagen: Unsplash

Pasos para crear mi top 9 de fotos más populares en Instagram con Best Nine

Si quieres saber cómo crear tu top 9 de fotos más populares de 2023 en Instagram con la aplicación de Best Nine, pon en marcha los siguientes pasos:

Entra a la página de Best Nine (https://bestnine.net/en/) en tu celular, laptop o computadora. Revisa que tu perfil de Instagram sea público, al menos mientras creas tu top 9 en Best Nine. Ingresa tu perfil de Instagram en el cuadro de texto y da clic en el ícono de la lupa ubicado a un lado. Espera a que la página de Best Nine seleccione automáticamente tus mejores fotos de Instagram por número de likes. Puede que tarde algunos minutos. Guarda la imagen en cuanto te arroje tu top 9 en el mosaico de tus mejores imágenes del 2023.

El collage de imágenes que se crea en Best Nine está conformado por las 9 fotografías que obtuvieron un mayor número de likes o corazones durante el 2023, por lo que únicamente selecciona las fotos más populares.

