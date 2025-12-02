En el congreso de AWS Re:invent 2025, donde se define el futuro de la IA en el mundo, Arturo Elias Slim presentó el marketplace T1.com, el cual permite que los vendedores puedan crear una tienda en minutos haciendo uso de con la facilidad de uso de una aplicación de IA, además permite a un vendedor tener una sola plataforma para poder administrar las ventas que realiza a través de otras plataformas.

Con la experiencia de haber administrado el comercio electrónico por diez años de Grupo Carso, Elías Slim explicó que el surgimiento de este proyecto se deriva de tres necesidades que surgieron en la década de experiencia de las ventas en línea: la primera fue la parte de hacer la entrega de productos más eficiente y a un mejor costo.

La segunda razón fue cómo aprobar más pagos, y es que México es uno de los países con más contracargos y fraudes a nivel Latinoamérica, así como a nivel mundial; la aprobación era muy baja por lo que decidieron montar su propio sistema de pago con herramientas antifraude.

Así es T1.com, la apuesta de IA de Elias Slim para vendedores. Imagen: captura de pantalla

La tercera fue que Claro Shop es un marketplace que buscaba competir con plataformas como Amazon o Mercado Pago, “pero los vendedores nos decían 'ya vendo en otros lugares, no tengo gente para estar operando otro sitio, además que prefiero vender en Mercado Libre porque hay más gente' y entonces ahí se nos ocurrió y surgió la necesidad de de integrar esos marketplaces en nuestra plataforma”, explicó el CEO de T1.

Una plataforma para cualquier vendedor

El portal de T1 busca darles a los vendedores los diferentes servicios que necesitan; ya sean emprendedores o una empresa muy grande, democratizando el acceso a la tecnología y ofreciendo los tres servicios de envíos, cobros y tienda, los cuales van a seguir creciendo y serán modulares donde el vendedor los irá eligiendo conforme vaya necesitando.

Para mostrar la forma en que funciona, Arturo Elias creó el perfil de una empresa y utilizando comandos de IA pudo crear el perfil de un producto y adaptarlo a la temporalidad que el cliente quiera, como podría ser la navideña. Ese perfil, indicó, ya puede estar online generado ventas.

Aunque previamente requiere que el vendedor se pueda dar de alta con documentos como su constancia de situación fiscal y su comprobante bancario, además de las herramientas de IA que utilizan para verificar que sean negocios reales, sin fraudes y que no vendan productos que pudieran ser ilegales. Asimismo, estos servicios pueden usarse de manera única, es decir, pueden administrar sólo el manejo de envíos (de los cuales ya se han realizado más de 20 millones) o sólo hacer uso del sistema pago de servicios.

Así es T1.com, la apuesta de IA de Elias Slim para vendedores. Imagen: especial

Al respecto de los pagos explicó que cuenta con un seguro contra cargos y tienen los niveles de aprobación más altos de toda Latinoamérica por encima del 86% y que a la fecha ha procesado más de 150 millones de transacciones. “Estas métricas nos ayudan por mucho a ser los mejores en toda Latinoamérica en términos de aceptación gracias a la plataforma antifraude”.

Además, gracias a su asociación con Círculo de Crédito pueden ofrecer indicadores para que los clientes puedan ofrecer este servicio. Alrededor de 25 mil negocios ya han hecho uso de algunos de los servicios de T1.

La tienda se llama T1 por el concepto de “te uno” que formar parte de una comunidad y de “todo en uno”, porque los servicios se concentran en un solo lugar. Además, que es un proyecto respaldado por Grupo Carso, Inbursa, Sanborns y América Móvil.

Existe una opción de darse de alta y comenzar a vender un mes gratis y de ahí existen dos paquetes: uno básico y otros avanzados que cuestan 399 y 1,499 pesos respectivamente, los cuales incluyen una gran cantidad de servicios, entre ellos créditos que sirven para que el vendedor pueda ir creando su página a través de comandos.

Este es un ejemplo de los agentes de IA y el poder que tienen para logran articular soluciones que podrían costar semanas o meses para hacerlos realidad, afirmó Rubén Mugártegui, Director General, Amazon Web Services México, quien es el socio tecnológico de T1.

